В США назвали условие, при котором возобновят общение с Зеленским

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает от украинского лидера Владимира Зеленского публичных извинений после скандала в Белом доме. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Администрация Трампа в частном порядке ясно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского. Это нужно, чтобы наладить отношения», — говорится в материале Bloomberg.
Команда Трампа дала ему совет прекратить любые переговоры с Зеленским после ссоры в Белом доме. Об этом заявил его помощник Майк Уолтц. Подробнее о том, как отреагировали в мире на скандал в Белом доме, — в материале URA.RU.
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