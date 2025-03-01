01 марта 2025

В США назвали условие, при котором возобновят общение с Зеленским

Bloomberg: администрация Трампа ждет от Зеленского публичных извинений
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский должен принести публичные извинения, считают в администрации Трампа
Зеленский должен принести публичные извинения, считают в администрации Трампа Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает от украинского лидера Владимира Зеленского публичных извинений после скандала в Белом доме. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Администрация Трампа в частном порядке ясно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского. Это нужно, чтобы наладить отношения», — говорится в материале Bloomberg.

Команда Трампа дала ему совет прекратить любые переговоры с Зеленским после ссоры в Белом доме. Об этом заявил его помощник Майк Уолтц. Подробнее о том, как отреагировали в мире на скандал в Белом доме, — в материале URA.RU.

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Администрация президента США Дональда Трампа ожидает от украинского лидера Владимира Зеленского публичных извинений после скандала в Белом доме. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Администрация Трампа в частном порядке ясно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского. Это нужно, чтобы наладить отношения», — говорится в материале Bloomberg. Команда Трампа дала ему совет прекратить любые переговоры с Зеленским после ссоры в Белом доме. Об этом заявил его помощник Майк Уолтц. Подробнее о том, как отреагировали в мире на скандал в Белом доме, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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