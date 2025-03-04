В Нижневартовске (ХМАО) подростки устроили массовую драку возле торгового цекнтра «Green Park». На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, но участники конфликта успели скрыться, полиция проводит проверку.
«Инцидент произошел 1 марта. На место [конфликта] прибыли сотрудники ППС. Полиция проводит проверку», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД.
Источник агентства в силовых структурах прокомментировал видео, которое появилось в telegram-каналах. На нем дети говорили о том, что их задержали сотрудники полиции.
«Когда на место приехал наряд ППС — дерущиеся уже разбежались. На месте оставались дети помладше, те, которые на видео. Они не участвовали в драке. Ребята стали рассказывать, что произошло. Сотрудники попросили их показать, куда участники конфликта разбежались», — рассказал источник.
Дети согласились проехаться с полицейскими в районе ТЦ, чтобы установить участников драки, однако зачинщиков конфликта найти не удалось. Видео в соцсети с «задержанием» дети записали ради веселья.
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