04 марта 2025

В Нижневартовске подростки устроили массовую драку возле ТЦ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция разыскивает подростков, которые устроили массовую драку в Нижневартовске
Полиция разыскивает подростков, которые устроили массовую драку в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) подростки устроили массовую драку возле торгового цекнтра «Green Park». На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, но участники конфликта успели скрыться, полиция проводит проверку.

«Инцидент произошел 1 марта. На место [конфликта] прибыли сотрудники ППС. Полиция проводит проверку», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД.

Источник агентства в силовых структурах прокомментировал видео, которое появилось в telegram-каналах. На нем дети говорили о том, что их задержали сотрудники полиции.

«Когда на место приехал наряд ППС — дерущиеся уже разбежались. На месте оставались дети помладше, те, которые на видео. Они не участвовали в драке. Ребята стали рассказывать, что произошло. Сотрудники попросили их показать, куда участники конфликта разбежались», — рассказал источник.

Дети согласились проехаться с полицейскими в районе ТЦ, чтобы установить участников драки, однако зачинщиков конфликта найти не удалось. Видео в соцсети с «задержанием» дети записали ради веселья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) подростки устроили массовую драку возле торгового цекнтра «Green Park». На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, но участники конфликта успели скрыться, полиция проводит проверку. «Инцидент произошел 1 марта. На место [конфликта] прибыли сотрудники ППС. Полиция проводит проверку», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД. Источник агентства в силовых структурах прокомментировал видео, которое появилось в telegram-каналах. На нем дети говорили о том, что их задержали сотрудники полиции. «Когда на место приехал наряд ППС — дерущиеся уже разбежались. На месте оставались дети помладше, те, которые на видео. Они не участвовали в драке. Ребята стали рассказывать, что произошло. Сотрудники попросили их показать, куда участники конфликта разбежались», — рассказал источник. Дети согласились проехаться с полицейскими в районе ТЦ, чтобы установить участников драки, однако зачинщиков конфликта найти не удалось. Видео в соцсети с «задержанием» дети записали ради веселья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...