Набиуллина доложила Путину о борьбе с кибермошенничеством

Набиуллина: крупные банки РФ «отбивают» 99% атак кибермошенников на граждан
© Служба новостей «URA.RU»
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Набиуллина заявила, что 1% неотбитых атак может нести ущерб на несколько млрд рублей
Набиуллина заявила, что 1% неотбитых атак может нести ущерб на несколько млрд рублей Фото:

Крупные российские банки успешно противостоят 99% кибератак, нацеленных на граждан. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Крупные банки РФ „отбивают“ 99% атак кибермошенников на граждан», — подчеркнула Набиуллина во время совещания с членами правительства. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». При этом глава ЦБ подчеркнула, что 1% неотбитых атак может нести миллиардный ущерб.

В 2024 году россияне потеряли от телефонных мошенников не менее 295 млрд рублей. Мошенники используют разные схемы и мессенджеры, в основном WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и Telegram, создавая аккаунты, имитирующие госсервисы и банки. Правительство предложило запретить госслужбам, операторам и банкам использовать иностранные мессенджеры для общения с гражданами, ввести обязательную маркировку звонков и создать базу голосов мошенников.

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Крупные российские банки успешно противостоят 99% кибератак, нацеленных на граждан. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Крупные банки РФ „отбивают“ 99% атак кибермошенников на граждан», — подчеркнула Набиуллина во время совещания с членами правительства. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». При этом глава ЦБ подчеркнула, что 1% неотбитых атак может нести миллиардный ущерб. В 2024 году россияне потеряли от телефонных мошенников не менее 295 млрд рублей. Мошенники используют разные схемы и мессенджеры, в основном WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и Telegram, создавая аккаунты, имитирующие госсервисы и банки. Правительство предложило запретить госслужбам, операторам и банкам использовать иностранные мессенджеры для общения с гражданами, ввести обязательную маркировку звонков и создать базу голосов мошенников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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