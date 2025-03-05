Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Ак Барсу» (Казань), продлив серию без побед до трех матчей и опустившись на пятую строчку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на «Татнефть-Арене» при 7,7 тысячах зрителей. Счет составил 3:1 (0:0; 1:0; 2:1), передает сайт khl.ru.
Первую шайбу в начале второго периода забросил защитник «Ак Барса» Никита Лямкин. Он сыграл на добивании перед воротами «Автомобилиста», когда вратарь Владимир Галкин отбил шайбу перед собой.
В середине третьего периода клубы обменялись голами. Сначала нападающий хозяев Александр Барабанов затолкнул шайбу в ворота с пятака. После через 20 секунд уральцам подарил надежду бомбардир гостей Ник Меркли, забив гол из вратарской площади. В концовке казанцы отправили шайбу в пустые ворота. Автором третьей шайбы стал Барабанов, сделавший дубль в этой игре.
После 62 матчей «Автомобилист» потерял место в тройке лидеров регулярки — пятое место. Их обогнали московское «Динамо» и уфимский «Салават Юлаев». На Востоке екатеринбуржцы опустились на третью строчку с 81 очком. ХК «Ак Барс» вплотную подобрался к «Автомобилисту», имея 80 очков, что позволяет ему занимать четвертое место в Восточной конференции и шестую позицию в общей таблице.
Прошлый матч ХК «Автомобилист» проиграл «Динамо» в Москве со счетом 4:1. Клуб начал гостевую серию с поражения от действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 3:1.
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