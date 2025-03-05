05 марта 2025

В Перми библиотекарей заменят на роботов

В пермских библиотеках появятся станции самостоятельной книговыдачи
© Служба новостей «URA.RU»
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Книгу можно будет получить бесконтактным способом
Книгу можно будет получить бесконтактным способом Фото:

Власти Перми купят станцию самостоятельной книговыдачи за 960 тысяч рублей. Она появится в детской библиотеке по адресу улица Стахановская, 10. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Объект закупки — станция самостоятельной книговыдачи. Начальная цена контракта 959 955 рублей. Товар должен быть новым и не используемым ранее», — сообщается в техзадании к закупке.

В городе уже более чем в 10 библиотеках предусмотрена возможность автоматизированной и бесконтактной выдачи книг из книжного фонда. При этом читатель должен иметь электронный формуляр.

Ранее URA.RU сообщало, что в одной из пермских поликлиник врачей заменил робот. Главная его функция — диагностика, но может также выслушать жалобы пациента и записать на прием к врачу. 

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Власти Перми купят станцию самостоятельной книговыдачи за 960 тысяч рублей. Она появится в детской библиотеке по адресу улица Стахановская, 10. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Объект закупки — станция самостоятельной книговыдачи. Начальная цена контракта 959 955 рублей. Товар должен быть новым и не используемым ранее», — сообщается в техзадании к закупке. В городе уже более чем в 10 библиотеках предусмотрена возможность автоматизированной и бесконтактной выдачи книг из книжного фонда. При этом читатель должен иметь электронный формуляр. Ранее URA.RU сообщало, что в одной из пермских поликлиник врачей заменил робот. Главная его функция — диагностика, но может также выслушать жалобы пациента и записать на прием к врачу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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