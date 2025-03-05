В Перми библиотекарей заменят на роботов

Власти Перми купят станцию самостоятельной книговыдачи за 960 тысяч рублей. Она появится в детской библиотеке по адресу улица Стахановская, 10. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
«Объект закупки — станция самостоятельной книговыдачи. Начальная цена контракта 959 955 рублей. Товар должен быть новым и не используемым ранее», — сообщается в техзадании к закупке.
В городе уже более чем в 10 библиотеках предусмотрена возможность автоматизированной и бесконтактной выдачи книг из книжного фонда. При этом читатель должен иметь электронный формуляр.
Ранее URA.RU сообщало, что в одной из пермских поликлиник врачей заменил робот. Главная его функция — диагностика, но может также выслушать жалобы пациента и записать на прием к врачу.
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