Стало известно, где пермякам предлагают самые высокие зарплаты

С января по март 2025 года самые солидные зарплаты в Пермском крае предлагали строительные компании. В среднем работодатели готовы платить таким сотрудникам от 115 тысяч рублей ежемесячно.
«Конкурировать с ними по уровню зарплат могут разве что компании из сферы тяжелого машиностроения. Там средняя зарплата составила 97,7 тысяч рублей. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в Пермском крае находится сейчас на уровне 60,3 тысяч рублей», — сообщают аналитики hh.ru.
Кроме того, в список «дорогих» попали компании в области металлургии и металлообработки. В среднем там предлагают — 97,6 тысяч рублей в месяц. Работникам в сфере автомобильного бизнеса готовы платить 93,2 тысячи рублей. В нефтегазовой сфере от 92,2 тысяч рублей ежемесячно.
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