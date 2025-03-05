05 марта 2025

Стало известно, где пермякам предлагают самые высокие зарплаты

HeadHunter: строительные фирмы предлагают самые высокие зарплаты в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала 2025 года самые солидные зарплаты в Пермском крае предлагали строительные компании
С начала 2025 года самые солидные зарплаты в Пермском крае предлагали строительные компании Фото:

С января по март 2025 года самые солидные зарплаты в Пермском крае предлагали строительные компании. В среднем работодатели готовы платить таким сотрудникам от 115 тысяч рублей ежемесячно.

«Конкурировать с ними по уровню зарплат могут разве что компании из сферы тяжелого машиностроения. Там средняя зарплата составила 97,7 тысяч рублей. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в Пермском крае находится сейчас на уровне 60,3 тысяч рублей», — сообщают аналитики hh.ru.

Кроме того, в список «дорогих» попали компании в области металлургии и металлообработки. В среднем там предлагают — 97,6 тысяч рублей в месяц. Работникам в сфере автомобильного бизнеса готовы платить 93,2 тысячи рублей. В нефтегазовой сфере от 92,2 тысяч рублей ежемесячно.

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С января по март 2025 года самые солидные зарплаты в Пермском крае предлагали строительные компании. В среднем работодатели готовы платить таким сотрудникам от 115 тысяч рублей ежемесячно. «Конкурировать с ними по уровню зарплат могут разве что компании из сферы тяжелого машиностроения. Там средняя зарплата составила 97,7 тысяч рублей. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в Пермском крае находится сейчас на уровне 60,3 тысяч рублей», — сообщают аналитики hh.ru. Кроме того, в список «дорогих» попали компании в области металлургии и металлообработки. В среднем там предлагают — 97,6 тысяч рублей в месяц. Работникам в сфере автомобильного бизнеса готовы платить 93,2 тысячи рублей. В нефтегазовой сфере от 92,2 тысяч рублей ежемесячно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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