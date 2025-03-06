Лавров заявил об угрозе России после выступления Макрона

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Лавров назвал слова Макрона об угрозе РФ чушью
Лавров назвал слова Макрона об угрозе РФ чушью Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об использовании ядерного оружия являются угрозой РФ. Ранее лидер Франции указал на угрозу со стороны России и пообещал защитить Европу «ядерным зонтиком». 

«Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза», — заявил Лавров на пресс-конференции. Он также отметил, что Макрон мог бы позвонить президенту РФ Владимиру Путину. По словам Лаврова, обвинения России в планах напасть на Европу являются чушью. 

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об использовании ядерного оружия являются угрозой РФ. Ранее лидер Франции указал на угрозу со стороны России и пообещал защитить Европу «ядерным зонтиком».  «Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза», — заявил Лавров на пресс-конференции. Он также отметил, что Макрон мог бы позвонить президенту РФ Владимиру Путину. По словам Лаврова, обвинения России в планах напасть на Европу являются чушью. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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