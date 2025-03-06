Лавров заявил об угрозе России после выступления Макрона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об использовании ядерного оружия являются угрозой РФ. Ранее лидер Франции указал на угрозу со стороны России и пообещал защитить Европу «ядерным зонтиком».
«Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза», — заявил Лавров на пресс-конференции. Он также отметил, что Макрон мог бы позвонить президенту РФ Владимиру Путину. По словам Лаврова, обвинения России в планах напасть на Европу являются чушью.
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