В Шереметьево скрутили разыскиваемого Интерполом свердловского бизнесмена

В московском аэропорту Шереметьево силовики задержали свердловчанина из международного розыска, который несколько лет назад незаконно получил более 25 миллионов рублей при подрядных работах. От правосудия мужчина скрывался в Таиланде, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По версии следствия, с 2017 по 2018 год на территории Свердловской области руководитель одного из коммерческих предприятий вместе с сообщниками организовал криминальную схему. В результате денежные средства, предназначенные для оплаты работ по реконструкции участков тепловых сетей, не были перечислены субподрядчикам в полном объеме. Причиненный ущерб составил свыше 25,3 млн рублей», — пояснила Волк.
Бизнесмен был объявлен в международный розыск после того, как скрылся от следствия, и задержан благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Таиланда и Интерполом. Впоследствии фигуранта вернули в Россию.
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