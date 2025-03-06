В Шереметьево скрутили разыскиваемого Интерполом свердловского бизнесмена

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Мужчина обвиняется в мошенничестве на 25 млн рублей
Мужчина обвиняется в мошенничестве на 25 млн рублей Фото:

В московском аэропорту Шереметьево силовики задержали свердловчанина из международного розыска, который несколько лет назад незаконно получил более 25 миллионов рублей при подрядных работах. От правосудия мужчина скрывался в Таиланде, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По версии следствия, с 2017 по 2018 год на территории Свердловской области руководитель одного из коммерческих предприятий вместе с сообщниками организовал криминальную схему. В результате денежные средства, предназначенные для оплаты работ по реконструкции участков тепловых сетей, не были перечислены субподрядчикам в полном объеме. Причиненный ущерб составил свыше 25,3 млн рублей», — пояснила Волк.

Бизнесмен был объявлен в международный розыск после того, как скрылся от следствия, и задержан благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Таиланда и Интерполом. Впоследствии фигуранта вернули в Россию.

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В московском аэропорту Шереметьево силовики задержали свердловчанина из международного розыска, который несколько лет назад незаконно получил более 25 миллионов рублей при подрядных работах. От правосудия мужчина скрывался в Таиланде, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «По версии следствия, с 2017 по 2018 год на территории Свердловской области руководитель одного из коммерческих предприятий вместе с сообщниками организовал криминальную схему. В результате денежные средства, предназначенные для оплаты работ по реконструкции участков тепловых сетей, не были перечислены субподрядчикам в полном объеме. Причиненный ущерб составил свыше 25,3 млн рублей», — пояснила Волк. Бизнесмен был объявлен в международный розыск после того, как скрылся от следствия, и задержан благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Таиланда и Интерполом. Впоследствии фигуранта вернули в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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