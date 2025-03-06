Челябинская ГАИ объявила о массовых алкопроверках водителей

Госавтоинспекция в пятницу и ближайшие выходные проведет тотальные проверки водителей в Челябинской области, при этом особо тщательно инспекторы будут искать нетрезвых автомобилистов. О готовящийся рейдах сообщила пресс-служба ведомства.
«В предстоящие дни 7-9 марта сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения и исключением из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения. Госавтоинспекция просит с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Проверки пройдут на территории всей Челябинской области.
В Госавтоинспекции также призывают сообщать о водителях, севших за руль пьяными. Информацию можно передать в дежурную часть по месту выявления инцидента или по телефонам 02 (102 — с мобильного), 112. Информация о нетрезвых водителях также принимается в чат-боте Госавтоинспекции «beZdtp74_bot» в мессенджере телеграм.
В ведомстве напоминают, что за управление машиной в состоянии опьянения или отказ проходить медосвидетельствование по статьям 12.8, 12.26 кодекса РФ грозит лишение прав на срок до двух лет или штраф до 45 тысяч рублей. При повторном задержании в состоянии опьянения за рулем грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ и наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Напомним, накануне в зону СВО из Челябинска отправлены 19 машин, изъятых у нарушителей ПДД, и большая часть из них конфискована за пьяные рецидивы. За 2024 год сотрудники челябинской ГАИ выявили 12740 нетрезвых водителей. Еще 1789 человек сели за руль авто в нетрезвом состоянии повторно.
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