Житель ХМАО устроил дебош в районной больнице

В Кондинском районе (ХМАО) пьяный житель устроил дебош и едва не подрался с полицией. За это он был привлечен к административной ответственности, сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«В феврале 2025 года в помещении приемного отделения БУ „Кондинская районная больница“ [мужчина] вел себя агрессивно, размахивал руками, выражался грубой нецензурной бранью. А также оказал неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, пресекавшего его хулиганские действия», — сообщает telegram-канал.
Югорчанин свою вину признал и раскаялся. Суд приговорил его к штрафу в 1500 рублей.
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