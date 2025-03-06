06 марта 2025

Житель ХМАО устроил дебош в районной больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяный югорчанин учинил скандал в больнице Кондинского района
Пьяный югорчанин учинил скандал в больнице Кондинского района Фото:

В Кондинском районе (ХМАО) пьяный житель устроил дебош и едва не подрался с полицией. За это он был привлечен к административной ответственности, сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«В феврале 2025 года в помещении приемного отделения БУ „Кондинская районная больница“ [мужчина] вел себя агрессивно, размахивал руками, выражался грубой нецензурной бранью. А также оказал неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, пресекавшего его хулиганские действия», — сообщает telegram-канал.

Югорчанин свою вину признал и раскаялся. Суд приговорил его к штрафу в 1500 рублей.

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В Кондинском районе (ХМАО) пьяный житель устроил дебош и едва не подрался с полицией. За это он был привлечен к административной ответственности, сообщает telegram-канал «Суды Югры». «В феврале 2025 года в помещении приемного отделения БУ „Кондинская районная больница“ [мужчина] вел себя агрессивно, размахивал руками, выражался грубой нецензурной бранью. А также оказал неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, пресекавшего его хулиганские действия», — сообщает telegram-канал. Югорчанин свою вину признал и раскаялся. Суд приговорил его к штрафу в 1500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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