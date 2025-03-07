Ambrey: атаки на танкеры из российских портов были намеренными

Танкеры, которые заходили в российские порты, вероятнее всего, были атакованы иностранными государствами преднамеренно. Это следует из отчета британской компании по морской безопасности Ambrey.
«Большинство судов пострадали от многочисленных взрывов в кормовой части, вблизи машинного отделения и под водой. Есть высокая вероятность того, что целью атак была полная потеря судов», — говорится в отчете Ambrey, данные которого приводит ТАСС. Так, с конца 2024 года около четырех танкеров и один сухогруз были повреждены, предположительно, морскими минами. При этом все пострадавшие корабли не попадали под санкции и не являлись частью «теневого флота» России.
Сухогруз Ursa Major потерпел крушение в Средиземном море в декабре 2024 года. Компания «Оборонлогистика», которой принадлежало судно, сообщила, что причиной инциденту стал взрыв в машинном отделении, назвав это терактом. Похожие случаи были и с другими кораблями — с греческим нефтяным танкером Seacharm в турецких морях, с танкером-химовозом Grace Ferrum у берегов Ливии, с судном, пришвартованном в российском порту Усть-Луга.
В отчете говорится о том, что морские мины могли быть размещены, когда суда стояли на якоре или дрейфовали. Их устанавливали водолазы, спустившиеся со специальных транспортных средств, на пути в порты или из портов. Такие устройства могут иметь взрыватели замедленного действия, установленные на подрыв даже через несколько недель. Такие атаки, по данным отчета, не угрожают российскому экспорту углеводородов, но могут повлечь увеличение трат на страхование от военных рисков.
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