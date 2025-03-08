«Финальное сражение»: командир группы «Ахмата» заявил о последней битве за Курск

Командир группы «Ахмата» Аид: началось финальное сражение в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курской области началась финальная стадия боев
В Курской области началась финальная стадия боев Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Началась финальная стадия сражения в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Финальное сражение за Курскую область», — сообщил  Аид в официальном telegram-канале подразделения. Он также подчеркнул, что российское наступление проводится одновременно с нескольких направлений и отметил значительный вклад и героизм всех подразделений, в том числе добровольческих формирований.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о значительных успехах в данном регионе. За прошедшие сутки были освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Началась финальная стадия сражения в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид. «Финальное сражение за Курскую область», — сообщил  Аид в официальном telegram-канале подразделения. Он также подчеркнул, что российское наступление проводится одновременно с нескольких направлений и отметил значительный вклад и героизм всех подразделений, в том числе добровольческих формирований. Ранее Министерство обороны РФ сообщило о значительных успехах в данном регионе. За прошедшие сутки были освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...