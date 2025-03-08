«Финальное сражение»: командир группы «Ахмата» заявил о последней битве за Курск

Началась финальная стадия сражения в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
«Финальное сражение за Курскую область», — сообщил Аид в официальном telegram-канале подразделения. Он также подчеркнул, что российское наступление проводится одновременно с нескольких направлений и отметил значительный вклад и героизм всех подразделений, в том числе добровольческих формирований.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило о значительных успехах в данном регионе. За прошедшие сутки были освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.
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