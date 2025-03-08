08 марта 2025
07 марта 2025

Мэрия Перми добивается сноса ТЦ в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Двухэтажное здание по улице Луначарского требуют признать самовольной постройкой
Двухэтажное здание по улице Луначарского требуют признать самовольной постройкой Фото:

Администрация Ленинского района Перми требует признать самовольной постройкой и снести ТЦ по улице Луначарского, 94а. Соответствущий иск был направлен в Арбитражный суд Пермского края.

«Мэрия требует признать самовольной постройкой и демонтировать двухэтажное здание по улице Луначарского, 94а», — со ссылкой на делопроизводство пишет «Коммерсант-Прикамье». Иск властей еще не принят к производству, в нем обнаружились недоработки.

Редакции URA.RU не удалось получить оперативный комментарий у владельца ТЦ — бизнесмена Константина Субботина (ИП зарегистрировано в Удмуртии). По данным справочника 2GIS, здание используется как торговый центр. Здесь расположены семь точек продаж различных товаров и услуг.

Это очередной иск городских властей о признании объекта самовольной постройкой с его последующим сносом. Так в Ленинском районе еще хотят снести ТЦ у эспланады. А в Свердловском — строения у «Гостиного двора».

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Администрация Ленинского района Перми требует признать самовольной постройкой и снести ТЦ по улице Луначарского, 94а. Соответствущий иск был направлен в Арбитражный суд Пермского края. «Мэрия требует признать самовольной постройкой и демонтировать двухэтажное здание по улице Луначарского, 94а», — со ссылкой на делопроизводство пишет «Коммерсант-Прикамье». Иск властей еще не принят к производству, в нем обнаружились недоработки. Редакции URA.RU не удалось получить оперативный комментарий у владельца ТЦ — бизнесмена Константина Субботина (ИП зарегистрировано в Удмуртии). По данным справочника 2GIS, здание используется как торговый центр. Здесь расположены семь точек продаж различных товаров и услуг. Это очередной иск городских властей о признании объекта самовольной постройкой с его последующим сносом. Так в Ленинском районе еще хотят снести ТЦ у эспланады. А в Свердловском — строения у «Гостиного двора».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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