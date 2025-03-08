Мэрия Перми добивается сноса ТЦ в центре города

Администрация Ленинского района Перми требует признать самовольной постройкой и снести ТЦ по улице Луначарского, 94а. Соответствущий иск был направлен в Арбитражный суд Пермского края.
«Мэрия требует признать самовольной постройкой и демонтировать двухэтажное здание по улице Луначарского, 94а», — со ссылкой на делопроизводство пишет «Коммерсант-Прикамье». Иск властей еще не принят к производству, в нем обнаружились недоработки.
Редакции URA.RU не удалось получить оперативный комментарий у владельца ТЦ — бизнесмена Константина Субботина (ИП зарегистрировано в Удмуртии). По данным справочника 2GIS, здание используется как торговый центр. Здесь расположены семь точек продаж различных товаров и услуг.
Это очередной иск городских властей о признании объекта самовольной постройкой с его последующим сносом. Так в Ленинском районе еще хотят снести ТЦ у эспланады. А в Свердловском — строения у «Гостиного двора».
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