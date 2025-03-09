ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области: карта СВО на 9 марта

Российская армия начала мощное контрнаступление в Курской области. В настоящий момент ожесточенные бои развернулись в Судже и ее окрестностях. Около десяти тысяч украинских солдат рискуют оказаться в окружении. Ход боевых действий и положение на фронте — в материале URA.RU.
Курское направление
На курском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Суджи, где противник активно сопротивляется. Российские войска уничтожили три пикапа ВСУ, на которых они перевозили военных в район села Гуево, а также начали сжимать кольцо вокруг Суджи и выдавливать противника, лишив его основной асфальтированной дороги для подвоза из Сум (Украина).
Telegram-канал «Военный Осведомитель» сообщил, что российские военные смогли проникнуть на позиции ВСУ под Суджей, используя заброшенный трубопровод. Им также удалось вытеснить украинских мародеров из популярного среди них магазина «Пятерочка».
Военкор Юрия Подоляк заявил, что в области продолжается зачистка Черкасского Поречного, Мартыновки, Косицы и Малой Локни. По его словам, командование ВСУ за минувшие сутки пыталось сбить российских военных с трассы на Гончаровку, однако операция провалилась. Кроме того, в российских силовых структурах сообщили, что группа украинских военных сдалась в плен возле Черкасского Поречного.
Донецкое направление
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские военные усиливают свое присутствие в Северске (ДНР) из-за продвижения российских войск в соседних районах, так как город является важным логистическим центром. По его словам, ВСУ разместили свои подразделения и технику в подвалах зданий, а также РСЗО возле детского сада.
По данным ТАСС, в районе села Комар (на границе ДНР и Днепропетровской области) группа военнослужащих 23-й механизированной бригады ВСУ, включая офицера, сдалась в плен из-за отказа командования в эвакуации. Отмечается, что на данном участке фронта украинские военные находятся в окружении ВС РФ. Пленным оказывается необходимая помощь.
В российских силовых структурах сообщили о начале боев за село Днепроэнергия на юге ДНР. Отмечается, что ВСУ спешно оборудуют линию обороны за пределами населенного пункта. Также за минувшие сутки в небе над Часовым Яром были сбиты два тяжелых гексакоптера ВСУ типа «Баба-Яга», которые проводили разведку и сбрасывали бомбы в районе детского сада. Об этом сообщил оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным Тони. По его словам, уничтожить их удалось с помощью FPV-дронов.
Харьковское направление
На харьковском направлении спецназ Росгвардии уничтожил опорный пункт ВСУ, ликвидировав личный состав, вооружение и боеприпасы противника, находившиеся в блиндаже. Сообщается также и об уничтожении боекомплекта ВСУ. В данный момент бои идут за населенный пункт Голубовка, расположенный недалеко от Купянска — важного логистического узла ВСУ. Также российская армия планирует соединить плацдармы на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления вглубь Харьковской области и накапливает силы для прорыва через реку южнее Купянска, передает Пятый канал.
Удары БПЛА по регионам РФ
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 9 марта системы ПВО сбили 88 украинских беспилотников (БПЛА) над территорией России. С 20:00 8 марта по 07:00 9 марта были перехвачены и уничтожены около сотни БПЛА в Белгородской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской, Краснодарской, Рязанской и Курской областях.
Франция собирается передать Украине военную помощь на 195 млн евро из активов РФ
Франция предоставит Украине артиллерийские снаряды и авиабомбы в рамках нового пакета помощи на сумму 195 миллионов евро, финансируемого из замороженных российских активов, сообщил министр обороны Себастьен Лекорню. Поставка включает 155-мм артиллерийские снаряды и планирующие авиабомбы AASM для украинских Mirage-2000. Также министр анонсировал планы по увеличению производства военной техники во Франции, включая выпуск четырех-пяти истребителей Rafale в месяц и удвоение выпуска авиабомб AASM.
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