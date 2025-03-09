Минобороны: ВС РФ за ночь сбили 88 БПЛА

ВСУ предприняли попытку масштабной атаки на российские объекты с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За ночь на 9 марта системы ПВО успешно сбили 88 украинских беспилотников на территории страны, сообщило Министерство обороны РФ.
«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили представители Минобороны РФ. Информацию об этом пресс-служба ведомства разместила в telegram-канале министерства.
По информации министерства, с 20:00 мск 8 марта до 07:00 мск 9 марта были перехвачены и уничтожены около сотни БПЛА в нескольких регионах страны. В частности, 52 дрона были перехвачены над Белгородской областью, 13 — над Липецкой областью, девять — в Ростовской области, восемь — в Воронежской области, три над территорией Астраханской области. Кроме того, по одному беспилотнику было зафиксировано в небе над Краснодарским краем, Рязанской и Курской областями.
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