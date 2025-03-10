10 марта 2025

Голые стены, пустые комнаты: в крупном районе Екатеринбурга дешево продают жилье. Фото

Многокомнатную квартиру на Уралмаше можно купить за четыре миллиона
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая часть квартир находится в старых домах
Большая часть квартир находится в старых домах Фото:

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга однокомнатные квартиры продают по цене двухкомнатных, а студию можно купить менее чем за два миллиона. Корреспондент URA.RU нашел выгодные предложения на рынке. 

Пустая студия в пяти минутах от метро

На улице Тепличной продают квартиру-студию за 1,59 миллиона рублей. Квадратный метр обойдется в 112,6 тысяч рублей, а при покупке квартиры в ипотеку, ежемесячный платеж составит около 22 тысяч рублей. В студии нет мебели, но сантехникой оборудована ванная комната.

«Однушка» рядом с троллейбусным кольцом

За 3,2 миллиона рублей продают однокомнатную квартиру рядом с торговым центром «Уралмашевский». Квадратный метр этого жилья стоит 106,6 тысяч рублей, а если купить в ипотеку, то платеж может составить 43,3 тысяч рублей. На фото видно, что в комнате есть комод, диван, телевизор и шкаф-стенка, а возле окна — кровать. 

Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной

«Продаётся двухкомнатная квартира на третьем этаже в кирпичном доме. Квартира с частичным ремонтом», — указал продавец в объявлении. Добавив, что радиаторы и стояки поменяны, а окна — пластиковые. При первоначальном взносе в один миллион рублей, ежемесячный платеж по ипотеке сроком на 20 лет составит от 45 до 58 тысяч рублей.

«Трешка» со всеми удобствами

Квартиру с косметическим ремонтом продают за 5,2 миллиона рублей. Объект расположен в доме по улице Новаторов, а его общая площадь — 61 квадратный метр. В описании объявления собственник отметил, что мебель и технику готов оставить частично новым владельцам. Один квадратный метр квартиры стоит 85,2 тысяч рублей. 

Многокомнатная квартира с ободранными стенами

Объект с четырьмя комнатами продают дешевле вышеописанного варианта — за 4,3 миллиона рублей. При этом в квартире практически нет ремонта. Как указано в объявлении, запаха из подвала в комнатах нет (квартира находится на первом этаже в доме по улице Народного Фронта), частично заменена проводка и трубы в санузле. Один квадратный метр стоит 70,2 тысяч рублей. 

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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга однокомнатные квартиры продают по цене двухкомнатных, а студию можно купить менее чем за два миллиона. Корреспондент URA.RU нашел выгодные предложения на рынке.  Пустая студия в пяти минутах от метро На улице Тепличной продают квартиру-студию за 1,59 миллиона рублей. Квадратный метр обойдется в 112,6 тысяч рублей, а при покупке квартиры в ипотеку, ежемесячный платеж составит около 22 тысяч рублей. В студии нет мебели, но сантехникой оборудована ванная комната. «Однушка» рядом с троллейбусным кольцом За 3,2 миллиона рублей продают однокомнатную квартиру рядом с торговым центром «Уралмашевский». Квадратный метр этого жилья стоит 106,6 тысяч рублей, а если купить в ипотеку, то платеж может составить 43,3 тысяч рублей. На фото видно, что в комнате есть комод, диван, телевизор и шкаф-стенка, а возле окна — кровать.  Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной «Продаётся двухкомнатная квартира на третьем этаже в кирпичном доме. Квартира с частичным ремонтом», — указал продавец в объявлении. Добавив, что радиаторы и стояки поменяны, а окна — пластиковые. При первоначальном взносе в один миллион рублей, ежемесячный платеж по ипотеке сроком на 20 лет составит от 45 до 58 тысяч рублей. «Трешка» со всеми удобствами Квартиру с косметическим ремонтом продают за 5,2 миллиона рублей. Объект расположен в доме по улице Новаторов, а его общая площадь — 61 квадратный метр. В описании объявления собственник отметил, что мебель и технику готов оставить частично новым владельцам. Один квадратный метр квартиры стоит 85,2 тысяч рублей.  Многокомнатная квартира с ободранными стенами Объект с четырьмя комнатами продают дешевле вышеописанного варианта — за 4,3 миллиона рублей. При этом в квартире практически нет ремонта. Как указано в объявлении, запаха из подвала в комнатах нет (квартира находится на первом этаже в доме по улице Народного Фронта), частично заменена проводка и трубы в санузле. Один квадратный метр стоит 70,2 тысяч рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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