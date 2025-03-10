Власти Дагестана передумали блокировать Telegram в регионе

Власти Дагестана обратились к федеральному центру с просьбой пересмотреть блокировку мессенджера Telegram в регионе, сообщает telegram-канал министерства цифрового развития республики. По мнению регионального министерства, необходимости в продолжении блокировки нет, так как она влечет за собой ряд негативных последствий для пользователей.
«Хотим подчеркнуть, что общественно-политическая ситуация в регионе была и остается стабильной, и необходимости в длительной блокировке Telegram, одной из самых популярных платформ для общения в регионе, нет. Отметим, блокировка Telegram создает определенные сложности. Многие пользователи вынуждены прибегать к использованию VPN-сервисов для доступа к мессенджеру, что повышает риски, связанные с утечкой личных данных и нарушением конфиденциальности», — говорится в сообщении министерства.
Кроме того, в министерстве отметили, что проблемы с доступом к Telegram затрагивают не только местных жителей, но и туристов, посещающих Дагестан. Министр цифрового развития Юрий Гамзатов выразил надежду на то, что федеральные власти найдут компромиссное решение, которое поможет устранить негативные последствия блокировки и сохранит баланс между безопасностью и правами граждан на свободу общения.
Ранее власти Чечни и Дагестана приняли решение о блокировке мессенджера Telegram на своей территории. Гамзатов тогда подчеркнул в своем выступлении, что такой шаг обусловлен необходимостью обеспечения информационной безопасности. Он опроверг предположения о том, что блокировка является частью какого-либо эксперимента, передает MK.RU.
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