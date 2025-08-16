Трамп заявил о важном пункте, по которому нет согласия с Россией

Срочная новость
Трамп заявил, что по «самому важному пункту» договоренностей по украинскому вопросу пока нет с Россией, но у сторон «хорошие шансы» прийти к соглашению. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
