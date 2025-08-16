Кремль: пресс-конференция Путина и Трампа скоро начнется

Журналисты готовятся к пресс-конференции по итогам встречи лидеров России и США
Журналисты готовятся к пресс-конференции по итогам встречи лидеров России и США
Встреча Путина и Трампа

Пресс-конференция президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске вскоре стартует. Ожидается, что лидеры двух стран выступят перед журналистами по итогам переговоров, которые завершились на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщается в telegram-канале Кремля.

«Скоро начнется пресс-конференция президентов России и США», — говорится в сообщении. Других подробностей в тексте не приводится.

Как сообщало URA.RU ранее, журналистов допустили в зал, где состоится пресс-конференция Путина и Трампа. Сотрудники СМИ занимают места. Ожидается, что американский лидер даст интервью по итогам переговоров с российским коллегой в четыре часа по московскому времени. Желающих задать вопросы лидерам двух государств очень много.

