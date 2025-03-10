10 марта 2025

Итоги снегопадов в Прикамье: ожидается максимальная высота снежного покрова за зиму

За двое суток в Пермском крае выпала треть месячной нормы осадков
© Служба новостей «URA.RU»
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Метеорологи признались, что циклон прошел севернее ожидаемой траектории
Метеорологи признались, что циклон прошел севернее ожидаемой траектории Фото:

Снегопады, накрывшие Прикамье отступили, и, как следствие — утром 11 марта высота снежного покрова будет максимальной за весь зимний период. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, набольшее количество осадков выпало в Перми.

«Окончательные итоги снегопадов 9-10 марта: в Перми выпало 11 мм осадков. Это треть от месячной нормы. Максимальное за зиму значение высоты снежного покрова будет зафиксировано завтра утром (11 марта — прим. URA.RU) и окажется близким к показателям 2023 и 2024 годов (70 и 66 см соответственно)», — указано в telegram-канале центра.

Метеорологи отмечают, что оттепели были сильнее ожидаемых. Первая декада марта стала теплее нормы на 1-1,5 градуса, по юго-западу региона — на 2 градуса.  О том, как коммунальные службы Перми справлялись со стихией, а горожане преодолевали внезапно образовавшиеся препятствия на улицах — узнаете из фоторепортажа URA.RU. 

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Снегопады, накрывшие Прикамье отступили, и, как следствие — утром 11 марта высота снежного покрова будет максимальной за весь зимний период. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, набольшее количество осадков выпало в Перми. «Окончательные итоги снегопадов 9-10 марта: в Перми выпало 11 мм осадков. Это треть от месячной нормы. Максимальное за зиму значение высоты снежного покрова будет зафиксировано завтра утром (11 марта — прим. URA.RU) и окажется близким к показателям 2023 и 2024 годов (70 и 66 см соответственно)», — указано в telegram-канале центра. Метеорологи отмечают, что оттепели были сильнее ожидаемых. Первая декада марта стала теплее нормы на 1-1,5 градуса, по юго-западу региона — на 2 градуса.  О том, как коммунальные службы Перми справлялись со стихией, а горожане преодолевали внезапно образовавшиеся препятствия на улицах — узнаете из фоторепортажа URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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