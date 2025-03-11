Около 90 россиян пострадали от ударов ВСУ за прошедшую неделю, еще 10 — погибли, включая одонго ребенка. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 96 мирных жителей», — рассказал Родион Мирошник в беседе с ТАСС. Он уточнил, что в это число входят 86 раненых, в частности — двое несовершеннолетних, и 10 погибших, в том числе 1 ребенок.
Посол добавил, больше всего на прошедшей неделе от обстрелов ВСУ страдала ДНР и Херсонская область. В среднем, по его словам, Украина открывает огонь по России около 220-230 раз. Так, за это время по российской территории прилетело почти 1,6 тысяч различных боеприпасов.
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