МИД РФ: 90 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделю

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От ударов ВСУ погибли 10 человек
От ударов ВСУ погибли 10 человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Около 90 россиян пострадали от ударов ВСУ за прошедшую неделю, еще 10 — погибли, включая одонго ребенка. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 96 мирных жителей», — рассказал Родион Мирошник в беседе с ТАСС. Он уточнил, что в это число входят 86 раненых, в частности — двое несовершеннолетних, и 10 погибших, в том числе 1 ребенок.

Посол добавил, больше всего на прошедшей неделе от обстрелов ВСУ страдала ДНР и Херсонская область. В среднем, по его словам, Украина открывает огонь по России около 220-230 раз. Так, за это время по российской территории прилетело почти 1,6 тысяч различных боеприпасов.

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Около 90 россиян пострадали от ударов ВСУ за прошедшую неделю, еще 10 — погибли, включая одонго ребенка. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 96 мирных жителей», — рассказал Родион Мирошник в беседе с ТАСС. Он уточнил, что в это число входят 86 раненых, в частности — двое несовершеннолетних, и 10 погибших, в том числе 1 ребенок. Посол добавил, больше всего на прошедшей неделе от обстрелов ВСУ страдала ДНР и Херсонская область. В среднем, по его словам, Украина открывает огонь по России около 220-230 раз. Так, за это время по российской территории прилетело почти 1,6 тысяч различных боеприпасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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