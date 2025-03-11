Гражданка Германии Катерина переехала в Южноуральск Челябинской области, где вышла замуж за участника СВО, и сейчас пара ожидает первенца. Сотрудники полиции помогли девушке оформить разрешение на временное проживание (РВП) в России, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Катерина живет в Южноуральске, ее супруг является участником специальной военной операции. Сотрудники Управления по вопросам миграции приняли документы для РВП в России у гражданки Германии», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Катерина родилась в Казахстане, позднее вместе с мамой переехала в Германию, где прожила 20 лет. С будущем мужем Вячеславом познакомилась в Интернете, позже молодые поженились, а сейчас ожидают первенца. Катерина говорит, что ее привлекает менталитет, душевность и дружелюбие русских людей.
Из Челябинской области ранее депортировали итальянца Херберта Сенонера, который переехал в город Копейск. В России у мужчины осталась жена и своя квартира. Сотрудники миграционного отдела не объяснили правила продления разрешения на проживание, уверял мужчина. Он дважды нарушил миграционный закон Российской Федерации, что и стало причиной его выдворения из страны, пояснили URA.RU в челябинской полиции. Решение о запрете на въезд он может обжаловать через суд.
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