Бабушка одного из студентов СУНЦ УрФУ рассказала, чем кормили учеников перед отравлением. Видео

Студенты СУНЦ УрФУ жаловались на питание перед вспышкой инфекции
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Студентов продолжают госпитализировать
Студентов продолжают госпитализировать Фото:
новость из сюжета
В СУНЦ УрФУ произошла вспышка опасной инфекции

Заболевшие гастроэнтеритом студенты СУНЦ УрФУ жаловались родственникам на питание. Недавно в учреждении как раз сменился поставщик еды, рассказала корреспонденту URA.RU бабушка одного из пострадавших. 

«Внук рассказывал, что с начала 2025 года в образовательном центре сменились поставщики и бригада поваров. Стали хуже кормить. Жаловался, что давали одну картошку», — рассказала женщина.

О вспышке гастроэнтерита в учебном заведении стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразился 31 человек. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистант. Вся актуальная информация о ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU.

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Заболевшие гастроэнтеритом студенты СУНЦ УрФУ жаловались родственникам на питание. Недавно в учреждении как раз сменился поставщик еды, рассказала корреспонденту URA.RU бабушка одного из пострадавших.  «Внук рассказывал, что с начала 2025 года в образовательном центре сменились поставщики и бригада поваров. Стали хуже кормить. Жаловался, что давали одну картошку», — рассказала женщина. О вспышке гастроэнтерита в учебном заведении стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразился 31 человек. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистант. Вся актуальная информация о ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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