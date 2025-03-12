Заболевшие гастроэнтеритом студенты СУНЦ УрФУ жаловались родственникам на питание. Недавно в учреждении как раз сменился поставщик еды, рассказала корреспонденту URA.RU бабушка одного из пострадавших.
«Внук рассказывал, что с начала 2025 года в образовательном центре сменились поставщики и бригада поваров. Стали хуже кормить. Жаловался, что давали одну картошку», — рассказала женщина.
О вспышке гастроэнтерита в учебном заведении стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразился 31 человек. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистант. Вся актуальная информация о ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU.
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