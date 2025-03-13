«А вдруг там наркотики»: екатеринбуржцы попались на опасную схему в Дубае

Екатеринбуржцы перевезли телефоны из ОАЭ, поверив незнакомцам в аэропорту
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристы согласились перевезти несколько айфонов
Туристы согласились перевезти несколько айфонов Фото:

Екатеринбуржцы согласились помочь неизвестным в аэропорту Дубая, не подозревая, что ввязались в подозрительную схему. Незнакомцы представились перекупщиками и попросили перевезти в Россию три айфона, при этом гарантировали, что никаких проблем не будет. Об этом URA.RU рассказала путешественница Мария (имя изменено). 

«Мы с молодым человеком стояли возле аэропорта [в Дубае], к нам подошел парень, очевидно, русский. Уточнил, летим ли мы в Екатеринбург и попросил помочь — сказал, что занимается перекупом и можем ли мы взять айфоны, передать их в Кольцово. Я согласилась, потому что было раннее утро, мой молодой человек отошел в сторону, ну и этот парень внушал доверие», — поделилась девушка. 

После того как Мария согласилась, неизвестный позвал своего напарника с сумкой, заполненной смартфонами. Для убедительности туристку сфотографировали и записали на видео, она озвучила свой номер телефона, имя, фамилию, чтобы получатель встретил ее в Кольцово. Также девушке отбили чек, где были указаны сумма покупки и модель телефонов.

В полиции аэропорта сказали, что наркотики в Эмиратах достать сложно
В полиции аэропорта сказали, что наркотики в Эмиратах достать сложно
Фото:

«Когда вернулся мой молодой человек, я рассказала ему обо всем, мы начали переживать, мол, а вдруг там наркотики, деньги? Коробки, конечно, были запечатаны, но и проверить никак нельзя. Мы сразу обратились в полицию аэропорта, а над нами только посмеялись и сказали, что наркотики в Эмиратах очень сложно достать, просто так их бы не передавали». 

Молодая пара попыталась дозвониться до незнакомцев, но никто не взял трубку. В полиции им посоветовали доставить телефоны туда, куда попросили, так как данные уже были записаны и в случае чего могли бы начаться проблемы. 

«В итоге мы их повезли в ручной клади, нормально прошли все досмотры. В Кольцово нас уже ждал мужчина, который забрал эти телефоны и перевел 3000 рублей за помощь. Самое неприятное началось, когда мы получили багаж. Оказалось, что его вскрывали: сняли чехол, перерыли все внутри чемодана, буквально по частям разбросали все из моих косметичек. Тут я и вспомнила, что эти ребята в Дубае настойчиво просили положить телефоны именно в багаж. Вероятно, это связано, и именно телефоны в нашем чемодане и искали, но не нашли», — подытожила Мария. По ее словам, после произошедшего незнакомцы больше не выходили на связь.  

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Екатеринбуржцы согласились помочь неизвестным в аэропорту Дубая, не подозревая, что ввязались в подозрительную схему. Незнакомцы представились перекупщиками и попросили перевезти в Россию три айфона, при этом гарантировали, что никаких проблем не будет. Об этом URA.RU рассказала путешественница Мария (имя изменено).  «Мы с молодым человеком стояли возле аэропорта [в Дубае], к нам подошел парень, очевидно, русский. Уточнил, летим ли мы в Екатеринбург и попросил помочь — сказал, что занимается перекупом и можем ли мы взять айфоны, передать их в Кольцово. Я согласилась, потому что было раннее утро, мой молодой человек отошел в сторону, ну и этот парень внушал доверие», — поделилась девушка.  После того как Мария согласилась, неизвестный позвал своего напарника с сумкой, заполненной смартфонами. Для убедительности туристку сфотографировали и записали на видео, она озвучила свой номер телефона, имя, фамилию, чтобы получатель встретил ее в Кольцово. Также девушке отбили чек, где были указаны сумма покупки и модель телефонов. «Когда вернулся мой молодой человек, я рассказала ему обо всем, мы начали переживать, мол, а вдруг там наркотики, деньги? Коробки, конечно, были запечатаны, но и проверить никак нельзя. Мы сразу обратились в полицию аэропорта, а над нами только посмеялись и сказали, что наркотики в Эмиратах очень сложно достать, просто так их бы не передавали».  Молодая пара попыталась дозвониться до незнакомцев, но никто не взял трубку. В полиции им посоветовали доставить телефоны туда, куда попросили, так как данные уже были записаны и в случае чего могли бы начаться проблемы.  «В итоге мы их повезли в ручной клади, нормально прошли все досмотры. В Кольцово нас уже ждал мужчина, который забрал эти телефоны и перевел 3000 рублей за помощь. Самое неприятное началось, когда мы получили багаж. Оказалось, что его вскрывали: сняли чехол, перерыли все внутри чемодана, буквально по частям разбросали все из моих косметичек. Тут я и вспомнила, что эти ребята в Дубае настойчиво просили положить телефоны именно в багаж. Вероятно, это связано, и именно телефоны в нашем чемодане и искали, но не нашли», — подытожила Мария. По ее словам, после произошедшего незнакомцы больше не выходили на связь.  
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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