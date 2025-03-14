В Екатеринбурге нашли труп человека, выпавшего из окна многоэтажки на улице Евгения Савкова 17А (Академический район). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Возле дома на улице Евгения Савкова, 17а обнаружили труп. По словам очевидцев, человек выпал из окна многоэтажки», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На кадрах также видна скорая помощь, которая приехала на место происшествие.
Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет по Свердловской области за комментарием. В ведомстве отказались комментировать ситуацию.
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