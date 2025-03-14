14 марта 2025

Екатеринбуржец выпал из окна многоэтажки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Человек выпал из окна новостройки (архивное фото)
Человек выпал из окна новостройки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге нашли труп человека, выпавшего из окна многоэтажки на улице Евгения Савкова 17А (Академический район). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Возле дома на улице Евгения Савкова, 17а обнаружили труп. По словам очевидцев, человек выпал из окна многоэтажки», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На кадрах также видна скорая помощь, которая приехала на место происшествие.

Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет по Свердловской области за комментарием. В ведомстве отказались комментировать ситуацию.

Труп обнаружили у дома на ул. Евгения Савкова, 17А
Труп обнаружили у дома на ул. Евгения Савкова, 17А
Фото:
На месте работает бригада скорой помощи
На месте работает бригада скорой помощи
Фото:

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В Екатеринбурге нашли труп человека, выпавшего из окна многоэтажки на улице Евгения Савкова 17А (Академический район). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Возле дома на улице Евгения Савкова, 17а обнаружили труп. По словам очевидцев, человек выпал из окна многоэтажки», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На кадрах также видна скорая помощь, которая приехала на место происшествие. Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет по Свердловской области за комментарием. В ведомстве отказались комментировать ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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