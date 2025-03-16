Немецкий политик Нимайер: ЕС перевооружается против России

Перевооружение стран Евросоюза (ЕС) направлено против России. Об этом рассказал глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
«Да, абсолютно. Перевооружение государств Европы направлено против РФ», — передает слова Нимайера РИА Новости. Он добавил, что политики в Европе открыто заявляют о необходимости подготовиться к потенциальной атаке со стороны России. Нимайер отметил, что в настоящее время у стран ЕС нет достаточных промышленных мощностей для масштабного перевооружения, однако планы по наращиванию военной базы уже активно разрабатываются.
В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро за четыре года для финансирования перевооружения. Это включает средства из бюджетов стран ЕС и перераспределение бюджетных ассигнований на военные нужды. Европейским странам может потребоваться свыше десяти лет для обновления и модернизации своего военно-промышленного комплекса, передает RT. При этом российские власти не раз отмечали, что Москва не будет начинать новую военную кампанию после конца СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.