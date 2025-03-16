Немецкий политик Нимайер: ЕС перевооружается против России

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У Европы нет средств для масштабного перевооружения, заявил Нимайер
У Европы нет средств для масштабного перевооружения, заявил Нимайер Фото:

Перевооружение стран Евросоюза (ЕС) направлено против России. Об этом рассказал глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Да, абсолютно. Перевооружение государств Европы направлено против РФ», — передает слова Нимайера РИА Новости. Он добавил, что политики в Европе открыто заявляют о необходимости подготовиться к потенциальной атаке со стороны России. Нимайер отметил, что в настоящее время у стран ЕС нет достаточных промышленных мощностей для масштабного перевооружения, однако планы по наращиванию военной базы уже активно разрабатываются.

В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро за четыре года для финансирования перевооружения. Это включает средства из бюджетов стран ЕС и перераспределение бюджетных ассигнований на военные нужды. Европейским странам может потребоваться свыше десяти лет для обновления и модернизации своего военно-промышленного комплекса, передает RT. При этом российские власти не раз отмечали, что Москва не будет начинать новую военную кампанию после конца СВО. 

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Перевооружение стран Евросоюза (ЕС) направлено против России. Об этом рассказал глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. «Да, абсолютно. Перевооружение государств Европы направлено против РФ», — передает слова Нимайера РИА Новости. Он добавил, что политики в Европе открыто заявляют о необходимости подготовиться к потенциальной атаке со стороны России. Нимайер отметил, что в настоящее время у стран ЕС нет достаточных промышленных мощностей для масштабного перевооружения, однако планы по наращиванию военной базы уже активно разрабатываются. В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро за четыре года для финансирования перевооружения. Это включает средства из бюджетов стран ЕС и перераспределение бюджетных ассигнований на военные нужды. Европейским странам может потребоваться свыше десяти лет для обновления и модернизации своего военно-промышленного комплекса, передает RT. При этом российские власти не раз отмечали, что Москва не будет начинать новую военную кампанию после конца СВО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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