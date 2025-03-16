В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров НАТО. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, данный факт подтверждается информацией от коллег.
«По информации подполья, в окружении в Курской области находится около 30 кадровых офицеров НАТО», — сообщил собеседник РИА Новости. Отмечается, что данные офицеры не только командовали войсками на местах, но также занимались анализом разведывательной информации от спутников НАТО и координировали нанесение ударов по территории России.
В Курской области продолжаются интенсивные боевые операции против сил Украины. По информации Министерства обороны России, в рамках наступательной кампании военные подразделения группировки «Север» успешно завершили операцию по освобождению населенных пунктов Суджа, Меловой и Подол. В дополнение к этому, российские войска нанесли удары по укреплениям украинских войск в различных районах вблизи Курска. Президент России Владимир Путин после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что возможности украинских военных для выхода из окружения под Курском исчерпаны.
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