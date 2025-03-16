Завершение специальной военной операции (СВО) на Украине должно произойти в Киеве. Об этом сообщил командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
«В Киеве, на Банковой. Западная Украина нам не нужна, а Киев, мать городов русских, — я думаю, там конечная точка. И всему миру мы показали, что мы можем, когда хотим, правильно?» — заявил Аид в интервью NEWS.ru. Он также подчеркнул, что для российских войск нет ничего невозможного.
Дополнительно командир спецназа привел пример операции «Поток», рассказав о ее значении и успешном исполнении, несмотря на скептицизм экспертов. По словам Аида, этот опыт демонстрирует высокий уровень подготовленности и морального духа российских бойцов.
Ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что российское правительство интенсивно работает над развитием стратегий для по завершению СВО. В свою очередь, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о направлении американских дипломатов в Москву с целью проведения переговоров о предложении 30-дневного перемирия на Украине. Он подчеркнул, что теперь исход переговоров целиком зависит от решения России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.