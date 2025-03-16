В «Ахмате» назвали конечную точку завершения СВО на Украине

Командир спецназа «Ахмат» Аид: завершение СВО должно произойти в Киеве
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В «Ахмате» заявили, что для ВС РФ нет ничего невозможного
В «Ахмате» заявили, что для ВС РФ нет ничего невозможного Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Завершение специальной военной операции (СВО) на Украине должно произойти в Киеве. Об этом сообщил командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«В Киеве, на Банковой. Западная Украина нам не нужна, а Киев, мать городов русских, — я думаю, там конечная точка. И всему миру мы показали, что мы можем, когда хотим, правильно?» — заявил Аид в интервью NEWS.ru. Он также подчеркнул, что для российских войск нет ничего невозможного.

Дополнительно командир спецназа привел пример операции «Поток», рассказав о ее значении и успешном исполнении, несмотря на скептицизм экспертов. По словам Аида, этот опыт демонстрирует высокий уровень подготовленности и морального духа российских бойцов.

Ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что российское правительство интенсивно работает над развитием стратегий для по завершению СВО. В свою очередь, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о направлении американских дипломатов в Москву с целью проведения переговоров о предложении 30-дневного перемирия на Украине. Он подчеркнул, что теперь исход переговоров целиком зависит от решения России.

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Завершение специальной военной операции (СВО) на Украине должно произойти в Киеве. Об этом сообщил командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Аид. «В Киеве, на Банковой. Западная Украина нам не нужна, а Киев, мать городов русских, — я думаю, там конечная точка. И всему миру мы показали, что мы можем, когда хотим, правильно?» — заявил Аид в интервью NEWS.ru. Он также подчеркнул, что для российских войск нет ничего невозможного. Дополнительно командир спецназа привел пример операции «Поток», рассказав о ее значении и успешном исполнении, несмотря на скептицизм экспертов. По словам Аида, этот опыт демонстрирует высокий уровень подготовленности и морального духа российских бойцов. Ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что российское правительство интенсивно работает над развитием стратегий для по завершению СВО. В свою очередь, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о направлении американских дипломатов в Москву с целью проведения переговоров о предложении 30-дневного перемирия на Украине. Он подчеркнул, что теперь исход переговоров целиком зависит от решения России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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