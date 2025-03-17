Большую парковку в центре Екатеринбурга сделали платной

В Екатеринбурге парковку на улице Антона Валека сделали платной

17 марта 2025 в 14:38 Размер текста - 17 +

На улице Антона Валека ставят знаки и паркоматы Фото: Анна Майорова © URA.RU Парковку на улице Антона Валека в центре Екатеринбурга сделали платной. Там обустроили 118 платных мест и 15 парковок для инвалидов. Там паркуются посетители Екатеринбургского городского перинатального центра и работники местных офисов. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что парковочная зона №214, в которую входит Антона Валека, пока находится в стадии обустройства, пишет Е1. В январе платную парковку ввел крупный торговый центр «Глобус». Шлагбаумы и паркоматы установили со стороны улицы Павлодарской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парковку на улице Антона Валека в центре Екатеринбурга сделали платной. Там обустроили 118 платных мест и 15 парковок для инвалидов. Там паркуются посетители Екатеринбургского городского перинатального центра и работники местных офисов. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что парковочная зона №214, в которую входит Антона Валека, пока находится в стадии обустройства, пишет Е1. В январе платную парковку ввел крупный торговый центр «Глобус». Шлагбаумы и паркоматы установили со стороны улицы Павлодарской.