Большую парковку в центре Екатеринбурга сделали платной

На улице Антона Валека ставят знаки и паркоматы
Парковку на улице Антона Валека в центре Екатеринбурга сделали платной. Там обустроили 118 платных мест и 15 парковок для инвалидов.
Там паркуются посетители Екатеринбургского городского перинатального центра и работники местных офисов. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что парковочная зона №214, в которую входит Антона Валека, пока находится в стадии обустройства, пишет Е1.
В январе платную парковку ввел крупный торговый центр «Глобус». Шлагбаумы и паркоматы установили со стороны улицы Павлодарской.
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