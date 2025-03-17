Большую парковку в центре Екатеринбурга сделали платной

В Екатеринбурге парковку на улице Антона Валека сделали платной
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Объезд главы Екатеринбурга Алексея Орлова микрорайона Солнечный. Екатеринбург, знак парковка, дорожный знак, стоянка, спальный район, парковка автомобилей, парковка
На улице Антона Валека ставят знаки и паркоматы Фото:

Парковку на улице Антона Валека в центре Екатеринбурга сделали платной. Там обустроили 118 платных мест и 15 парковок для инвалидов.

Там паркуются посетители Екатеринбургского городского перинатального центра и работники местных офисов. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что парковочная зона №214, в которую входит Антона Валека, пока находится в стадии обустройства, пишет Е1.

В январе платную парковку ввел крупный торговый центр «Глобус». Шлагбаумы и паркоматы установили со стороны улицы Павлодарской.

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Парковку на улице Антона Валека в центре Екатеринбурга сделали платной. Там обустроили 118 платных мест и 15 парковок для инвалидов. Там паркуются посетители Екатеринбургского городского перинатального центра и работники местных офисов. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что парковочная зона №214, в которую входит Антона Валека, пока находится в стадии обустройства, пишет Е1. В январе платную парковку ввел крупный торговый центр «Глобус». Шлагбаумы и паркоматы установили со стороны улицы Павлодарской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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