Десяток российских звезд приедет весной с гастролями в ХМАО

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Ярослав Дронов впервые приедет с концертным туром в ХМАО
Ярослав Дронов впервые приедет с концертным туром в ХМАО Фото:
новость из сюжета
Селебрити едут на гастроли в ХМАО

Российские звезды рванут в гастрольные туры по ХМАО уже в апреле — на этот месяц приходится десяток ярких событий в округе. Кого югорчане больше всего ждут на сцене — читайте в подборке URA.RU.

С целым туром в ХМАО собирается Елена Ваенга: в расписание концертов включен Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Билеты еще можно купить на выступления во всех перечисленных городах, кроме Нефтеюганска.

Следующий в очереди на сцену — Григорий Лепс. А за ним в Сургуте будет зажигать рок-группа The Hatters. Пожалуй, больше всего югорчане в предвкушении концерта SHAMANa (Ярослав Дронов): это первые гастроли поп-звезды в ХМАО.

В преддверии мая меломанов также ждут концерты Вячеслава Бутусова, Олега Майами и рок-группы «Пикник» А завершит череду апрельских выступлений в Сургуте — Егор Крид.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне раскупили все билеты на предстоящий в марте концерт группы «Любэ». Свободных мест не осталось еще за месяц до события.

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Российские звезды рванут в гастрольные туры по ХМАО уже в апреле — на этот месяц приходится десяток ярких событий в округе. Кого югорчане больше всего ждут на сцене — читайте в подборке URA.RU. С целым туром в ХМАО собирается Елена Ваенга: в расписание концертов включен Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Билеты еще можно купить на выступления во всех перечисленных городах, кроме Нефтеюганска. Следующий в очереди на сцену — Григорий Лепс. А за ним в Сургуте будет зажигать рок-группа The Hatters. Пожалуй, больше всего югорчане в предвкушении концерта SHAMANa (Ярослав Дронов): это первые гастроли поп-звезды в ХМАО. В преддверии мая меломанов также ждут концерты Вячеслава Бутусова, Олега Майами и рок-группы «Пикник» А завершит череду апрельских выступлений в Сургуте — Егор Крид. Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне раскупили все билеты на предстоящий в марте концерт группы «Любэ». Свободных мест не осталось еще за месяц до события.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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