Десяток российских звезд приедет весной с гастролями в ХМАО

Российские звезды рванут в гастрольные туры по ХМАО уже в апреле — на этот месяц приходится десяток ярких событий в округе. Кого югорчане больше всего ждут на сцене — читайте в подборке URA.RU.
С целым туром в ХМАО собирается Елена Ваенга: в расписание концертов включен Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Билеты еще можно купить на выступления во всех перечисленных городах, кроме Нефтеюганска.
Следующий в очереди на сцену — Григорий Лепс. А за ним в Сургуте будет зажигать рок-группа The Hatters. Пожалуй, больше всего югорчане в предвкушении концерта SHAMANa (Ярослав Дронов): это первые гастроли поп-звезды в ХМАО.
В преддверии мая меломанов также ждут концерты Вячеслава Бутусова, Олега Майами и рок-группы «Пикник» А завершит череду апрельских выступлений в Сургуте — Егор Крид.
Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне раскупили все билеты на предстоящий в марте концерт группы «Любэ». Свободных мест не осталось еще за месяц до события.
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