17 марта 2025

Екатеринбуржцы снимут фильм про Бродского, но есть проблема

Екатеринбуржцы ищут деньги на фильм про Нобелевскую лекцию Бродского
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги на съемки фильма нужно собрать в ближайшие 2,5 месяца (архивное фото)
Деньги на съемки фильма нужно собрать в ближайшие 2,5 месяца (архивное фото) Фото:

Режиссер Данил Кулик и продюсер Марк Черный из Екатеринбурга планируют снять документальный фильм о лекции, прочитанной Иосифом Бродским после получения им Нобелевской премии по литературе. Но команде нужны деньги на съемки. При этом кинодеятели готовы работать бесплатно, чтобы все финансы пошли на аренду оборудования, локаций и постпродакшен. Об этом URA.RU рассказали представители платформы Planeta.ru.

«Впервые прочитав Нобелевскую лекцию Иосифа Бродского, я ужаснулся ее актуальности. Казалось, что она написана и произнесена вчера, а не 38 лет назад. Но вместе с этим стало понятно, что эта речь может стать неким „дефибриллятором“ для многих из нас. В этом я и нахожу важность этого проекта», — поделился продюсер Марк Черный.

Чтобы снять фильм, команда обратилась к краудфандингу и запустила проект на Planeta.ru. Всего на съемки понадобится около 250 тысяч рублей. Взамен вложившиеся люди появятся в титрах, получат фотографии со съемочной площадки, увидят картину первыми и получат мерч проекта.

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Режиссер Данил Кулик и продюсер Марк Черный из Екатеринбурга планируют снять документальный фильм о лекции, прочитанной Иосифом Бродским после получения им Нобелевской премии по литературе. Но команде нужны деньги на съемки. При этом кинодеятели готовы работать бесплатно, чтобы все финансы пошли на аренду оборудования, локаций и постпродакшен. Об этом URA.RU рассказали представители платформы Planeta.ru. «Впервые прочитав Нобелевскую лекцию Иосифа Бродского, я ужаснулся ее актуальности. Казалось, что она написана и произнесена вчера, а не 38 лет назад. Но вместе с этим стало понятно, что эта речь может стать неким „дефибриллятором“ для многих из нас. В этом я и нахожу важность этого проекта», — поделился продюсер Марк Черный. Чтобы снять фильм, команда обратилась к краудфандингу и запустила проект на Planeta.ru. Всего на съемки понадобится около 250 тысяч рублей. Взамен вложившиеся люди появятся в титрах, получат фотографии со съемочной площадки, увидят картину первыми и получат мерч проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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