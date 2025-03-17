Екатеринбуржцы снимут фильм про Бродского, но есть проблема

Режиссер Данил Кулик и продюсер Марк Черный из Екатеринбурга планируют снять документальный фильм о лекции, прочитанной Иосифом Бродским после получения им Нобелевской премии по литературе. Но команде нужны деньги на съемки. При этом кинодеятели готовы работать бесплатно, чтобы все финансы пошли на аренду оборудования, локаций и постпродакшен. Об этом URA.RU рассказали представители платформы Planeta.ru.
«Впервые прочитав Нобелевскую лекцию Иосифа Бродского, я ужаснулся ее актуальности. Казалось, что она написана и произнесена вчера, а не 38 лет назад. Но вместе с этим стало понятно, что эта речь может стать неким „дефибриллятором“ для многих из нас. В этом я и нахожу важность этого проекта», — поделился продюсер Марк Черный.
Чтобы снять фильм, команда обратилась к краудфандингу и запустила проект на Planeta.ru. Всего на съемки понадобится около 250 тысяч рублей. Взамен вложившиеся люди появятся в титрах, получат фотографии со съемочной площадки, увидят картину первыми и получат мерч проекта.
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