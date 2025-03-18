Отсутствие денег спасло экс-директора челябинского «Лукойла» от банкротства

19 марта 2025 в 02:13 Размер текста - 17 +

Суд отказался банкротить предпринимателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего руководителя челябинского «Лукойла» Сергея Царненко суд не стал банкротить из-за отсутствия у него средств. Как следует из материалов процесса, долг составил 134 млн рублей. «Производство по делу о признании несостоятельным должника Сергея Царненко прекратить. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в апелляционную инстанцию», — отмечено в документе челябинского арбитражного суда. Задолженность возникла в силу субсидиарной ответственности Царненко по долгам двух фирм. Она выявилась при банкротстве компаний «ЧелябНефтьОйл» и «АЗС Ойл». Первое предприятие задолжало налоговикам 85,297 млн рублей, второе — 49,486 млн рублей. Суд выяснил, что у Царненко есть квартира в селе Селезян Еткульского района размером в 29,9 кв метров и земельный участок площадью 236 кв метров в Краснодарском крае. Также есть «ВАЗ-21213» 1998 года выпуска. «ФНС России не представлены доказательства, свидетельствующие о наличии у Царненко денежных средств или иного имущества, за счет которого могут быть погашены требования уполномоченного органа в процедуре банкротства. Заявлений иных кредиторов, выражающих готовность нести расходы по делу о банкротстве Царненко, в арбитражный суд не поступало», — отметил суд. Налоговики и сами указали, что вводить какую-ибо процедуру нецелесообразно. Учитывая их мнение и собственные выводы, суд в исковых требованиях отказал. В ноябре 2024 года URA.RU обращалось за комментариями к Царненко, но ответа не получило. При подготовке информации запрос отправлен в налоговую службу. Ответ будет опубликован, когда поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего руководителя челябинского «Лукойла» Сергея Царненко суд не стал банкротить из-за отсутствия у него средств. Как следует из материалов процесса, долг составил 134 млн рублей. «Производство по делу о признании несостоятельным должника Сергея Царненко прекратить. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в апелляционную инстанцию», — отмечено в документе челябинского арбитражного суда. Задолженность возникла в силу субсидиарной ответственности Царненко по долгам двух фирм. Она выявилась при банкротстве компаний «ЧелябНефтьОйл» и «АЗС Ойл». Первое предприятие задолжало налоговикам 85,297 млн рублей, второе — 49,486 млн рублей. Суд выяснил, что у Царненко есть квартира в селе Селезян Еткульского района размером в 29,9 кв метров и земельный участок площадью 236 кв метров в Краснодарском крае. Также есть «ВАЗ-21213» 1998 года выпуска. «ФНС России не представлены доказательства, свидетельствующие о наличии у Царненко денежных средств или иного имущества, за счет которого могут быть погашены требования уполномоченного органа в процедуре банкротства. Заявлений иных кредиторов, выражающих готовность нести расходы по делу о банкротстве Царненко, в арбитражный суд не поступало», — отметил суд. Налоговики и сами указали, что вводить какую-ибо процедуру нецелесообразно. Учитывая их мнение и собственные выводы, суд в исковых требованиях отказал. В ноябре 2024 года URA.RU обращалось за комментариями к Царненко, но ответа не получило. При подготовке информации запрос отправлен в налоговую службу. Ответ будет опубликован, когда поступит.