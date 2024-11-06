Экс-директора челябинского «Лукойла» банкротят из-за 134 миллионов рублей

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Процесс банкротства запущен из-за суммы в 134,7 млн рублей
Процесс банкротства запущен из-за суммы в 134,7 млн рублей Фото:

Налоговики банкротят бывшего директора челябинского «Лукойла» Сергея Царненко. Как следует из судебных документов, накопленный долг составил 134,7 млн рублей.

«Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением. Просит признать Царненко Сергея Ивановича несостоятельным. Включить в третью очередь задолженность в размере 134 784 516 рублей 87 копеек», — отмечено в определении суда.

Документы оставлены без движения. ФНС не представила доказательства внесения в депозит арбитража денег на выплату вознаграждения финансовому управляющему. Требуемая сумма составила 25 тысяч рублей.

Получить оперативный комментарий Царненко не удалось. Он выступает совладельцем двух компаний в Челябинске, которые занимаются строительством. При этом указанный телефон не работает. При подготовке материала URA.RU обратилось также за комментарием к налоговым органам. Ответ ожидается.

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Налоговики банкротят бывшего директора челябинского «Лукойла» Сергея Царненко. Как следует из судебных документов, накопленный долг составил 134,7 млн рублей. «Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением. Просит признать Царненко Сергея Ивановича несостоятельным. Включить в третью очередь задолженность в размере 134 784 516 рублей 87 копеек», — отмечено в определении суда. Документы оставлены без движения. ФНС не представила доказательства внесения в депозит арбитража денег на выплату вознаграждения финансовому управляющему. Требуемая сумма составила 25 тысяч рублей. Получить оперативный комментарий Царненко не удалось. Он выступает совладельцем двух компаний в Челябинске, которые занимаются строительством. При этом указанный телефон не работает. При подготовке материала URA.RU обратилось также за комментарием к налоговым органам. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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