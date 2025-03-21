21 марта 2025

В Перми ряд домов останется без холодной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам советуют заранее запастись холодной водой
Пермякам советуют заранее запастись холодной водой Фото:

В Перми ряд домов останется без холодного водоснабжения в конце марта. Отключение воды в период с 23 по 29 марта 2025 года связано с проведением ремонтных и аварийно-восстановительных работ, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».

«Компания сообщает, что с 23 до 29 марта запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. Некоторые отключения проводятся в выходные, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений», — сказано в сообщении.

С 9:00 до 20:00 23 марта планируется отключение водоснабжения в следующих домах:

  • ул. Желябова, 11/2,
  • ул. Комиссара Пожарского, 10, 12, 12/2, 14, 17а,
  • Парковый, 18, 26, 28, 28а, 30/1, 30/2, 32, 34
  • ул. Подлесная, 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29.

С 9:00 до 19:00 26 марта холодного водоснабжения не будет в домах:

  • ул. Бушмакина, 10,
  • Можайская, 18, 20, 9.

С 10:00 29 марта до 10:00 30 марта не будет воды по адресам:

  • ул. Астраханская, 5,
  • Закамская, 16, 23а, 27, 29, 31, 32, 36, 38, 42, 44, 44а,
  • Ласьвинская, 1, 10, 6.

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В Перми ряд домов останется без холодного водоснабжения в конце марта. Отключение воды в период с 23 по 29 марта 2025 года связано с проведением ремонтных и аварийно-восстановительных работ, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье». «Компания сообщает, что с 23 до 29 марта запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. Некоторые отключения проводятся в выходные, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений», — сказано в сообщении. С 9:00 до 20:00 23 марта планируется отключение водоснабжения в следующих домах: С 9:00 до 19:00 26 марта холодного водоснабжения не будет в домах: С 10:00 29 марта до 10:00 30 марта не будет воды по адресам:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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