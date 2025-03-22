В Пермском крае временно запретят проезд на трассе Кунгур — Соликамск

Проезд будет временно ограничен 25 марта 2025 года
В Пермском крае временно перекроют трассу Кунгур — Соликамск в Чусовскои городском округе. Причиной стало проведение буровзрывных работ на объекте, сообщает региональный Минтранс.
«Во вторник, 25 марта будет временно прекращено движение транспорта на автодороге Кунгур — Соликамск на мосту через реку Вильву. Ограничение связано с капремонтом моста через Вильву», — сообщает telegram-канал министерства транспорта Пермского края.
Уточняется, что движение будет прекращено 25 марта 2025 года с 16:00 до 18:00 по местному времени. Водителей просят заранее планировать маршруты.
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