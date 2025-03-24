Участие в СВО не помогло челябинцу реабилитироваться за самоволку

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) отправил в колонию общего режима Олега Пищурина, обвиняемого в самовольном оставлении части. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Военный, который после возбуждения уголовного дела убыл на СВО, пытаясь реабилитироваться, получил пять с половиной лет заключения.
«Суд признал военнослужащего виновным по ч.5 ст.337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, или неявка в срок на службу без уважительных причин свыше одного месяца, совершенное в период мобилизации). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет с отбыванием в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что адвокат Пищурина хотел предоставить в суд ходатайство от командования военной части, в которой служит его подзащитный, об отправке на СВО. Но документы так до суда и не дошли. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Пищурин подписал четырехмесячный военный контракт в сентябре 2022 года, за несколько недель до частичной мобилизации. По итогу сроки контракта автоматически пролонгировались: уволиться со службы он не мог, отпуск не давали, несмотря на все попытки его получить. А когда в мае 2023 года речь зашла о зачислении в штурмовую роту — мужчина самовольно покинул часть.
Почти год он не появлялся на службе. В апреле 2024 года его задержали сотрудники военной полиции. Осознав свой поступок Пищурин попросил дать ему возможность реабилитироваться, отправившись на СВО, но получил отказ. По итогу расследование по его делу завершили, материалы передали в суд. Лишь тогда ему разрешили отправиться на фронт, а рассмотрение дела приостановили.
На фронте Пищурин попал в штурмовой отряд. За участие в боевых действиях был представлен к награде, получил несколько ранений. Вернувшись для лечения осознал, что дело в его отношении продолжается. По итогу рассмотрение завершилось обвинительным приговором.
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