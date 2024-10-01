Раненому на СВО челябинцу, обвиняемому в самоволке, дали возможность долечиться

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Челябинский боец Олег Пищурин
Олег Пищурин получил 30-дневный отпуск по болезни Фото:
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Челябинцу Олегу Пищурину, обвиняемому в самовольном оставлении места службы, дали возможность долечиться. По его словам, ему оформили 30-дневный отпуск по болезни. На это время суд по делу о самоволке приостановили.

«Меня вызвали к командиру полка. Он стал оперативно оформлять направление на прохождение военно-врачебной комиссии. После ее прохождения я получил категорию годности „Г“ — временно не годен к военной службе, мне дали 30 суток отпуска по болезни. После мне предстоит вновь пройти комиссию», — рассказал URA.RU Пищурин.

По словам бойца, сейчас он находится на больничном: ему составили план лечения, прописали таблетки, дали направления к врачам. Суд же был приостановлен на период его восстановления.

«Я отозвал судебные иски на действия командования, и меня отпустили на лечение. Также мне пообещали приложить к уголовному делу по факту самоволки мои положительные характеристики с места службы, сведения о представлении к награде», — отметил военный.

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Пищурин подписал четырехмесячный контракт в сентябре 2022 года, перед частичной мобилизацией. После контракт автоматически пролонгировался, при этом бойца не отпускали в отпуск, а в мае 2023 года речь пошла о зачислении его в штурмовую группу. Боец признался, что испугался и покинул расположение части. Но спустя время он реабилитировался: отправился на СВО, участвовал в боях, получил ранения и был представлен к награде. Тем не менее уголовное дело в его отношении продолжилось. А командиры приняли решение на время суда закрыть Пищурина на гауптвахте. История бойца — в материале URA.RU.

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Челябинцу Олегу Пищурину, обвиняемому в самовольном оставлении места службы, дали возможность долечиться. По его словам, ему оформили 30-дневный отпуск по болезни. На это время суд по делу о самоволке приостановили. «Меня вызвали к командиру полка. Он стал оперативно оформлять направление на прохождение военно-врачебной комиссии. После ее прохождения я получил категорию годности „Г“ — временно не годен к военной службе, мне дали 30 суток отпуска по болезни. После мне предстоит вновь пройти комиссию», — рассказал URA.RU Пищурин. По словам бойца, сейчас он находится на больничном: ему составили план лечения, прописали таблетки, дали направления к врачам. Суд же был приостановлен на период его восстановления. «Я отозвал судебные иски на действия командования, и меня отпустили на лечение. Также мне пообещали приложить к уголовному делу по факту самоволки мои положительные характеристики с места службы, сведения о представлении к награде», — отметил военный. Пищурин подписал четырехмесячный контракт в сентябре 2022 года, перед частичной мобилизацией. После контракт автоматически пролонгировался, при этом бойца не отпускали в отпуск, а в мае 2023 года речь пошла о зачислении его в штурмовую группу. Боец признался, что испугался и покинул расположение части. Но спустя время он реабилитировался: отправился на СВО, участвовал в боях, получил ранения и был представлен к награде. Тем не менее уголовное дело в его отношении продолжилось. А командиры приняли решение на время суда закрыть Пищурина на гауптвахте. История бойца — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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