Раненому на СВО челябинцу, обвиняемому в самоволке, дали возможность долечиться

01 октября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Олег Пищурин получил 30-дневный отпуск по болезни Фото: Олег Пищурин © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Челябинцу Олегу Пищурину, обвиняемому в самовольном оставлении места службы, дали возможность долечиться. По его словам, ему оформили 30-дневный отпуск по болезни. На это время суд по делу о самоволке приостановили. «Меня вызвали к командиру полка. Он стал оперативно оформлять направление на прохождение военно-врачебной комиссии. После ее прохождения я получил категорию годности „Г“ — временно не годен к военной службе, мне дали 30 суток отпуска по болезни. После мне предстоит вновь пройти комиссию», — рассказал URA.RU Пищурин. По словам бойца, сейчас он находится на больничном: ему составили план лечения, прописали таблетки, дали направления к врачам. Суд же был приостановлен на период его восстановления. «Я отозвал судебные иски на действия командования, и меня отпустили на лечение. Также мне пообещали приложить к уголовному делу по факту самоволки мои положительные характеристики с места службы, сведения о представлении к награде», — отметил военный. Новость по теме Из дезертира в герои: признания челябинца, которого судят за самоволку. Фото Пищурин подписал четырехмесячный контракт в сентябре 2022 года, перед частичной мобилизацией. После контракт автоматически пролонгировался, при этом бойца не отпускали в отпуск, а в мае 2023 года речь пошла о зачислении его в штурмовую группу. Боец признался, что испугался и покинул расположение части. Но спустя время он реабилитировался: отправился на СВО, участвовал в боях, получил ранения и был представлен к награде. Тем не менее уголовное дело в его отношении продолжилось. А командиры приняли решение на время суда закрыть Пищурина на гауптвахте. История бойца — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцу Олегу Пищурину, обвиняемому в самовольном оставлении места службы, дали возможность долечиться. По его словам, ему оформили 30-дневный отпуск по болезни. На это время суд по делу о самоволке приостановили. «Меня вызвали к командиру полка. Он стал оперативно оформлять направление на прохождение военно-врачебной комиссии. После ее прохождения я получил категорию годности „Г“ — временно не годен к военной службе, мне дали 30 суток отпуска по болезни. После мне предстоит вновь пройти комиссию», — рассказал URA.RU Пищурин. По словам бойца, сейчас он находится на больничном: ему составили план лечения, прописали таблетки, дали направления к врачам. Суд же был приостановлен на период его восстановления. «Я отозвал судебные иски на действия командования, и меня отпустили на лечение. Также мне пообещали приложить к уголовному делу по факту самоволки мои положительные характеристики с места службы, сведения о представлении к награде», — отметил военный. Пищурин подписал четырехмесячный контракт в сентябре 2022 года, перед частичной мобилизацией. После контракт автоматически пролонгировался, при этом бойца не отпускали в отпуск, а в мае 2023 года речь пошла о зачислении его в штурмовую группу. Боец признался, что испугался и покинул расположение части. Но спустя время он реабилитировался: отправился на СВО, участвовал в боях, получил ранения и был представлен к награде. Тем не менее уголовное дело в его отношении продолжилось. А командиры приняли решение на время суда закрыть Пищурина на гауптвахте. История бойца — в материале URA.RU.