В Перми врачи спасли пациента после инфаркта с осложнениями

В Перми врачи кардиодиспансера провели уникальную операцию на сердце. Они спасли 48-летнего пациента, у которого были осложнения после перенесенного в 2023 году инфаркта.
«Мужчине провели коронарографию. Это такой рентгеноконтрастный метод исследования. Врачи обнаружили у него критическое поражение коронарных артерий. Во время УЗИ сердца врачи также нашли тромб и аневризму (выпячивание стенки кровеносного сосуда артерии) в левом желудочке. Эти патологии являются осложнениями перенесенного обширного инфаркта. Они представляли серьезную опасность для жизни», — сообщает на официальном сайте Министерство здравоохранения Пермского края.
Кардиохирурги провели сложную сочетанную операцию. Она является технически непростой, поскольку существует риск осложнений выше. Левый желудочек сердца раскрыли, аккуратно извлекли тромб, исключили из кровотока аневризму. После успешного удаления тромба, желудочку вернули анатомические размеры, форму и функциональность.
Операция прошла успешно. Мужчина пролежал в медучреждении почти две недели, где прошел курс реабилитации. Сейчас он уже выписан под амбулаторное лечение.
Ранее URA.RU сообщало, что ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) создали первый в РФ плазменный аппарат для лечения открытых ран, послеоперационных швов и кожных заболеваний. Установку в данный момент отправили в ПГМУ имени академика Вагнера для проведения доклинических исследований. После ее собираются внедрять в протоколы лечения больных.
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