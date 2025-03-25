Бесплатный мастер-класс по тревел фото проведет в Перми Александр Тягны-Рядно

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Делать классные снимки в путешествиях научит пермяков Александр Тягны-Рядно
Делать классные снимки в путешествиях научит пермяков Александр Тягны-Рядно Фото:

Именитый фотограф Александр Тягны-Рядно даст в Перми бесплатный мастер-класс. Он расскажет все о тревел фотографии в рамках акции, которую организует Русское географическое общество.

«На мастер-классе Александр расскажет о том, что такое тревел фотография. Что, где, когда и как это делается, на основе фотографий автора сделанных за многие годы путешествий его по России и миру. Три составляющие тревел фотографии. Три основных жанра тревел фотографии. Три этапа в работе тревел фотографа», — говорится на странице Пермского краевого отделения Российского географического общества в соцсети «ВКонтакте».

Встреча с фотохудожником состоится 29 марта в технопарке «Кванториум Фотоника». На мастер-класс нужно зарегистрироваться. Он пройдет в рамках образовательной программы фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».

Александр Тягны-Рядно — фотограф, преподаватель, блогер. Автор более 70 персональных выставок в России и за рубежом и более десяти фотоальбомов.

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Именитый фотограф Александр Тягны-Рядно даст в Перми бесплатный мастер-класс. Он расскажет все о тревел фотографии в рамках акции, которую организует Русское географическое общество. «На мастер-классе Александр расскажет о том, что такое тревел фотография. Что, где, когда и как это делается, на основе фотографий автора сделанных за многие годы путешествий его по России и миру. Три составляющие тревел фотографии. Три основных жанра тревел фотографии. Три этапа в работе тревел фотографа», — говорится на странице Пермского краевого отделения Российского географического общества в соцсети «ВКонтакте». Встреча с фотохудожником состоится 29 марта в технопарке «Кванториум Фотоника». На мастер-класс нужно зарегистрироваться. Он пройдет в рамках образовательной программы фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». Александр Тягны-Рядно — фотограф, преподаватель, блогер. Автор более 70 персональных выставок в России и за рубежом и более десяти фотоальбомов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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