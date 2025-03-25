Бесплатный мастер-класс по тревел фото проведет в Перми Александр Тягны-Рядно

Именитый фотограф Александр Тягны-Рядно даст в Перми бесплатный мастер-класс. Он расскажет все о тревел фотографии в рамках акции, которую организует Русское географическое общество.
«На мастер-классе Александр расскажет о том, что такое тревел фотография. Что, где, когда и как это делается, на основе фотографий автора сделанных за многие годы путешествий его по России и миру. Три составляющие тревел фотографии. Три основных жанра тревел фотографии. Три этапа в работе тревел фотографа», — говорится на странице Пермского краевого отделения Российского географического общества в соцсети «ВКонтакте».
Встреча с фотохудожником состоится 29 марта в технопарке «Кванториум Фотоника». На мастер-класс нужно зарегистрироваться. Он пройдет в рамках образовательной программы фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».
Александр Тягны-Рядно — фотограф, преподаватель, блогер. Автор более 70 персональных выставок в России и за рубежом и более десяти фотоальбомов.
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