Церемонию награждения открыли Алексей Лошкин и Евгений Ботов Фото: Александра Пруссакова © URA.RU

В Челябинске 26 марта наградили лучших спортсменов в девяти номинациях по итогам 2024 года. Как передает корреспондент URA.RU с места прохождения церемонии, мероприятие открыл мэр Алексей Лошкин.

«Всегда рад успехам наших земляков и тем достижениям, которые прославляют наш спортивный край. Я искренне рад. У нас в этом году появилось три новых категории. Необходимо подумать, и, может, еще какие-нибудь номинации рассмотреть», — заявил Лошкин.

На церемонию также пришли президент федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков и председатель гордумы Сергей Буяков. Вместе с Алексеем Лошкиным церемонию открыл участник СВО и депутат гордумы Евгений Ботов. В начале мероприятия на сцену вышел творческий коллектив песни, а после зал почтил память чемпионов.

«Спорт присутствует в жизни каждого из нас. Для спортсменов-профессионалов — это работа. Но работа не с 8:00 до 17:00, а 24 на 7. И с этим они идут по жизни. Хочется пожелать побед не только в спорте, но и в жизни», — подчеркнул Ботов.

Первым наградили победителей номинации «Битва умом» шашиста Сергея Сокола и его тренера Евгения Журавлева. Во второй номинации награждение провели герой СВО Владимир Забегаев и Сергей Буяков провели номинацию «Герой ринга», наградив чемпионку по муайтай Марину Водянникову и ее тренера Рагиба Абдуллаева.

В номинации «Боевая выносливость» чемпиона по гиревому спорту Илью Ташланова и его тренера, чемпиона и рекордсмена Ивана Денисова наградил ветеран спецназа «Витязь» Павел Камнев и министр спорта региона Владимир Иванов. За успехи как «Героя скорости» наградили мастера спорта по конькобежному спорту Марию Гудошникову и тренера Александра Шпака. Как «Мастеров стратегии» наградили шахматистку Марию Дзекун и тренера Вячеслава Новицкого.

В номинации «Сила мысли» Владимир Забегаев и вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев вручили награду спорсмену по шахбокс-фиту Сергею Файзуллоеву и тренеру Алексею Шаховскому. За «Единство и командный дух» награду получили команда школы «Юность-Метар» и тренер Наталья Шестаева.

В номинации «Крепость физической культуры» победу отдали спортивному комплексу «Сигнал», а как лучшую спортивную школу отметили школу олимпийского резерва №5 по лыжным видам спорта. В числе лучших спортивных журналистов победителем в электронных СМИ оказался Виталий Визаулин, на телевидении — Алексей Саночкин, а в качестве лучшего радио отметили «Комсомольскую правду».