Немецкий бренд шоколада Ritter Sport объяснил, почему не уходит из России

Акционер Ritter Sport: продукт надо продавать всем, поэтому бренд остался в РФ
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Шоколад Ritter Sport по-прежнему в России, так как компания против введения санкций на продукты
Шоколад Ritter Sport по-прежнему в России, так как компания против введения санкций на продукты Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Немецкий производитель шоколада Ritter Sport продолжаетт поставки своей продукции на российский рынок несмотря на конфликт на Украине. Представители компании подчеркнули, что никаких санкций в отношении продуктов питания быть не должно. Товары необходимо продавать всем нуждающимся. 

«Для нас речь идет о шоколаде, а санкций в отношении продуктов питания не было и нет. Это нормально, что шоколад продается кому угодно», — подчеркнул акционер и член консультативного совета компании Мориц Риттер в интервью газете Die Zeit. При этом он признался, что решение остаться в России было все равно трудным для компании. 

По словам Риттера, прекращение поставок на российский рынок повлекло бы за собой нарушение контрактных обязательств с фермерами, выращивающими какао. Компания чувствует ответственность за свою цепочку поставок, однако не может нести ответственность за действия своих клиентов, подчеркнул Риттер. Кроме того, он уточнил, что полученная прибыль в России направляется на благотворительные цели.

В то время как некоторые зарубежные компании, такие как Nestle, прекратили свою деятельность в России в связи с конфликтом на Украине и затем даже опровергли сообщения о своем возвращении, Ritter Sport продолжает работать на российском рынке, передает MK.RU. В прошлом году глава немецкой компании Андреас Ронкен сообщил, что компания осталась в России и считает это правильным решением. Он также признался, что столкнулся с  угрозами убийством из-за своего решения. 

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Немецкий производитель шоколада Ritter Sport продолжаетт поставки своей продукции на российский рынок несмотря на конфликт на Украине. Представители компании подчеркнули, что никаких санкций в отношении продуктов питания быть не должно. Товары необходимо продавать всем нуждающимся.  «Для нас речь идет о шоколаде, а санкций в отношении продуктов питания не было и нет. Это нормально, что шоколад продается кому угодно», — подчеркнул акционер и член консультативного совета компании Мориц Риттер в интервью газете Die Zeit. При этом он признался, что решение остаться в России было все равно трудным для компании.  По словам Риттера, прекращение поставок на российский рынок повлекло бы за собой нарушение контрактных обязательств с фермерами, выращивающими какао. Компания чувствует ответственность за свою цепочку поставок, однако не может нести ответственность за действия своих клиентов, подчеркнул Риттер. Кроме того, он уточнил, что полученная прибыль в России направляется на благотворительные цели. В то время как некоторые зарубежные компании, такие как Nestle, прекратили свою деятельность в России в связи с конфликтом на Украине и затем даже опровергли сообщения о своем возвращении, Ritter Sport продолжает работать на российском рынке, передает MK.RU. В прошлом году глава немецкой компании Андреас Ронкен сообщил, что компания осталась в России и считает это правильным решением. Он также признался, что столкнулся с  угрозами убийством из-за своего решения. 
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