Немецкий бренд шоколада Ritter Sport объяснил, почему не уходит из России

Немецкий производитель шоколада Ritter Sport продолжаетт поставки своей продукции на российский рынок несмотря на конфликт на Украине. Представители компании подчеркнули, что никаких санкций в отношении продуктов питания быть не должно. Товары необходимо продавать всем нуждающимся.
«Для нас речь идет о шоколаде, а санкций в отношении продуктов питания не было и нет. Это нормально, что шоколад продается кому угодно», — подчеркнул акционер и член консультативного совета компании Мориц Риттер в интервью газете Die Zeit. При этом он признался, что решение остаться в России было все равно трудным для компании.
По словам Риттера, прекращение поставок на российский рынок повлекло бы за собой нарушение контрактных обязательств с фермерами, выращивающими какао. Компания чувствует ответственность за свою цепочку поставок, однако не может нести ответственность за действия своих клиентов, подчеркнул Риттер. Кроме того, он уточнил, что полученная прибыль в России направляется на благотворительные цели.
В то время как некоторые зарубежные компании, такие как Nestle, прекратили свою деятельность в России в связи с конфликтом на Украине и затем даже опровергли сообщения о своем возвращении, Ritter Sport продолжает работать на российском рынке, передает MK.RU. В прошлом году глава немецкой компании Андреас Ронкен сообщил, что компания осталась в России и считает это правильным решением. Он также признался, что столкнулся с угрозами убийством из-за своего решения.
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