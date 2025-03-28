Некоторых выпускников хотят освободить от ЕГЭ и ОГЭ

В Госдуму был внесен проект, согласно которому победители всероссийских олимпиад будут освобождены от сдачи единого и обязательного госэкзаменов (ЕГЭ и ОГЭ). Это связано с тем, что такие школьники уже покажут свои глубокие знания, говорится в документе.
«Учащиеся, достигшие успеха на заключительном этапе олимпиады, смогут избежать обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА)», — говорится в тексте проекта. Ранее школьники с такими достижениями освобождались только от сдачи экзамена по предмету своей специализации. По мнению разработчиков законопроекта, это является недостаточной мерой поощрения для достигнутых успехов.
Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду», инициаторы проекта, подчеркнули, что победа или призовое место на олимпиадах свидетельствует о глубоких знаниях и высоких интеллектуальных способностях учеников. Такие школьники обладают развитыми аналитическими навыками, способностью к систематизации информации и высокой учебной мотивацией.
Освобождение от прохождения ГИА позволит школьникам сосредоточиться на более глубоком изучении выбранных предметов и их дальнейшем развитии. Как указывается в пояснительной записке к проекту закона, обязательное прохождение ЕГЭ для таких учеников является дополнительным источником стресса и отвлекает от более значимых дел.
Ранее генеральный прокурор поручил осуществлять контроль за процессом проведения госэкзаменов в школах России, передает «Национальная служба новостей». В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году в некоторых школах планируется экспериментальное введение оценок за поведение учащихся, пишет RT.
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