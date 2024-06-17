Происшествия Криминал Задержан экс-начальник департамента Минсельхоза, который скрывался 12 лет. Видео 17 июня 2024 в 11:46 Размер текста - 17 + Чиновник задержан в Московской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ФСБ задержала бывшего начальника департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских. Чиновник скрывался от правоохранительных органов 12 лет. «Чиновник, который 12 лет находился в розыске по обвинению в крупном мошенничестве, задержан сотрудниками ФСБ России в Истринском районе Московской области», — сообщила представитель МВД России Ирина Волк. С ним проводятся следственные действия Донских подозревается в организации хищения из средств Росагролизинга и Россельхозбанка в 2007—2011 годах. Сумма хищения — два миллиарда рублей. Подельники Донских уже получили девять и 11,5 лет колонии, уточняет агентство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ФСБ задержала бывшего начальника департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских. Чиновник скрывался от правоохранительных органов 12 лет. «Чиновник, который 12 лет находился в розыске по обвинению в крупном мошенничестве, задержан сотрудниками ФСБ России в Истринском районе Московской области», — сообщила представитель МВД России Ирина Волк. С ним проводятся следственные действия Донских подозревается в организации хищения из средств Росагролизинга и Россельхозбанка в 2007—2011 годах. Сумма хищения — два миллиарда рублей. Подельники Донских уже получили девять и 11,5 лет колонии, уточняет агентство. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям