Задержан экс-начальник департамента Минсельхоза, который скрывался 12 лет. Видео

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Чиновник задержан в Московской области Фото:

ФСБ задержала бывшего начальника департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских. Чиновник скрывался от правоохранительных органов 12 лет.

«Чиновник, который 12 лет находился в розыске по обвинению в крупном мошенничестве, задержан сотрудниками ФСБ России в Истринском районе Московской области», — сообщила представитель МВД России Ирина Волк. С ним проводятся следственные действия

Донских подозревается в организации хищения из средств Росагролизинга и Россельхозбанка в 2007—2011 годах. Сумма хищения — два миллиарда рублей. Подельники Донских уже получили девять и 11,5 лет колонии, уточняет агентство.

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ФСБ задержала бывшего начальника департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских. Чиновник скрывался от правоохранительных органов 12 лет. «Чиновник, который 12 лет находился в розыске по обвинению в крупном мошенничестве, задержан сотрудниками ФСБ России в Истринском районе Московской области», — сообщила представитель МВД России Ирина Волк. С ним проводятся следственные действия Донских подозревается в организации хищения из средств Росагролизинга и Россельхозбанка в 2007—2011 годах. Сумма хищения — два миллиарда рублей. Подельники Донских уже получили девять и 11,5 лет колонии, уточняет агентство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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