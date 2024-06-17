ФСБ задержала бывшего начальника департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских. Чиновник скрывался от правоохранительных органов 12 лет.
«Чиновник, который 12 лет находился в розыске по обвинению в крупном мошенничестве, задержан сотрудниками ФСБ России в Истринском районе Московской области», — сообщила представитель МВД России Ирина Волк. С ним проводятся следственные действия
Донских подозревается в организации хищения из средств Росагролизинга и Россельхозбанка в 2007—2011 годах. Сумма хищения — два миллиарда рублей. Подельники Донских уже получили девять и 11,5 лет колонии, уточняет агентство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.