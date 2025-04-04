Названа сумма пожертвований простых россиян на СВО

Граждане России пожертвовали свыше 22 миллиардов рублей на поддержку военнослужащих с начала специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта, который является организатором сбора «Все для Победы!».
«По последним данным, жителями России пожертвовано 22,2 млрд рублей», — передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы. Там уточнили, что за минувший месяц Народный фронт передал военным подразделениям более тысячи беспилотников, 580 устройств для радиоэлектронной борьбы и 279 электрогенераторов. С начала сбора средств помощь была оказана 510 различным подразделениям.
Согласно информации движения, начиная с июня 2022 года, Народный фронт приобрел и доставил солдатам ВС РФ свыше 12 тысяч квадрокоптеров, 14 тысяч радиостанций, более 10 тысяч оптических приборов, включая бинокли, прицелы и монокуляры. Кроме того, движение отправила в зону СВО 230 квадроциклов, 24 тысячи бронежилетов, четыре тысячи генераторов и 78 тысяч аптечек.
Народный фронт в партнерстве с первым заместителем председателя комитета по культуре Государственной думы, заслуженным артистом РФ и членом Центрального штаба движения Денисом Майдановым 1 апреля запустил кампанию по сбору средств на поддержку специальных подразделений ВС РФ. Собранные средства будут направлены на приобретение FPV-дронов и другое оборудование, передает РАПСИ.
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