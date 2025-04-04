Водителей предупредили об ограничениях на трассе М-5 около Челябинска

На участках трассы М-5 «Урал» около Челябинска временно ограничат движение из-за ремонтных работ. С субботы, 5 апреля, транспорт будет передвигаться по одной полосе в направлении на Уфу у села Травники. Об этом рассказали в управлении федеральных автодорог «Южный Урал».
«Ограничивается движение только на Уфу с 1809 по 1820 км, левый проезд, ориентир — село Травники. С 5 апреля и до окончания производства ремонтных работ (устройство слоев износа)», — предупредили в ведомстве.
Водителям рекомендовали учитывать эту информацию при планировании своего маршрута. Для оперативного получения сведений о состоянии проезда и возможности сообщения о нештатных ситуациях можно будет обратиться в дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).
Как сообщало URA.RU, ранее в Челябинской области решили организовать реверсивное движение на трех участках федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе, около Миасса и Чебаркуля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
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