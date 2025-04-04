Водителей предупредили об ограничениях на трассе М-5 около Челябинска

На трассе М-5 «Урал» у села Травники будет открыта для движения одна полоса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На федеральной трассе вблизи Челябинска начнутся ремонтные работы
На федеральной трассе вблизи Челябинска начнутся ремонтные работы Фото:

На участках трассы М-5 «Урал» около Челябинска временно ограничат движение из-за ремонтных работ. С субботы, 5 апреля, транспорт будет передвигаться по одной полосе в направлении на Уфу у села Травники. Об этом рассказали в управлении федеральных автодорог «Южный Урал».

«Ограничивается движение только на Уфу с 1809 по 1820 км, левый проезд, ориентир — село Травники. С 5 апреля и до окончания производства ремонтных работ (устройство слоев износа)», — предупредили в ведомстве.

Водителям рекомендовали учитывать эту информацию при планировании своего маршрута. Для оперативного получения сведений о состоянии проезда и возможности сообщения о нештатных ситуациях можно будет обратиться в дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).

Как сообщало URA.RU, ранее в Челябинской области решили организовать реверсивное движение на трех участках федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе, около Миасса и Чебаркуля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На участках трассы М-5 «Урал» около Челябинска временно ограничат движение из-за ремонтных работ. С субботы, 5 апреля, транспорт будет передвигаться по одной полосе в направлении на Уфу у села Травники. Об этом рассказали в управлении федеральных автодорог «Южный Урал». «Ограничивается движение только на Уфу с 1809 по 1820 км, левый проезд, ориентир — село Травники. С 5 апреля и до  окончания производства ремонтных работ (устройство слоев износа)», — предупредили в ведомстве. Водителям рекомендовали учитывать эту информацию при планировании своего маршрута. Для оперативного получения сведений о состоянии проезда и возможности сообщения о нештатных ситуациях можно будет обратиться в дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram). Как сообщало URA.RU, ранее в Челябинской области решили организовать реверсивное движение на трех участках федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе, около Миасса и Чебаркуля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...