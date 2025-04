NYT: Трамп напугал украинских геологов своей сделкой по редкоземельным ресурсам

Сделка по редкоземам вызывает сомнения на Украине Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Украины боятся сделки президента США Дональда Трампа по редкоземельным металлам, которая предусматривает передачу значительного количества ресурсов Вашингтону. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на представителей Украины, близких к вопросам геологии и разработки месторождений. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Трамп пообещал Зеленскому денег, а потом «вышвырнул» со встречи: сделка по редкоземельным металлам сорвалась «Нам просто нужно выжить. Я надеюсь, что Трамп нас не обманет. Я очень надеюсь, что он этого не сделает», — передает The New York Times опасения украинских геологов. По мнению местных жителей, американские инвесторы должны вкладывать средства в экономику, получая при этом прибыль, однако необходимо также обеспечить, чтобы и Украина получила свою законную часть доходов. В Кировоградской области, которая является одним из ключевых горнодобывающих центров страны, отношение к возможной сделке варьируется от осторожного оптимизма до фатализма и возмущения, пишет газета. Тем не менее, среди населения усиливаются сомнения относительно условий соглашения и в целом в доверии к Соединенным Штатам, особенно к администрации президента Трампа. Некоторые поддерживают эту инициативу, поскольку полагают, что Украине не осталось других вариантов. А где именно находятся украинские редкоземельные металлы, можно наглядно узнать в инфографике URA.RU.

