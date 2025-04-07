07 апреля 2025

Крупнейший пермский продавец спецодежды показал убыток

© Служба новостей «URA.RU»
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Убыток предприятия составил боле 18 млн рублей
Убыток предприятия составил боле 18 млн рублей Фото:

АО «Пермь-Восток-Сервис» Пермского края показало убыток более чем в 18 млн рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании за 2024 год.

«Акционерное общество „Пермь-Восток-Сервис“», отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 3,28 млрд рублей, убыток — 18,4 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль компании составила более 27 млн рублей.

«Пермь-Восток-Сервис» — крупнейшее предприятие Пермского края, оказывающее услуги по реализации спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, рабочих инструментов и расходных материалов. Входит в состав Группы компаний «Восток-Сервис». В ассортименте компании более 10 тысяч наименований товаров.

Ранее URA.RU сообщало, что АО «Пермтрансжелезобетон» Пермского края сократило прибыль более чем в три раза. Чистая прибыль завода составила 165 млн рублей.

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АО «Пермь-Восток-Сервис» Пермского края показало убыток более чем в 18 млн рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании за 2024 год. «Акционерное общество „Пермь-Восток-Сервис“», отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 3,28 млрд рублей, убыток — 18,4 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль компании составила более 27 млн рублей. «Пермь-Восток-Сервис» — крупнейшее предприятие Пермского края, оказывающее услуги по реализации спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, рабочих инструментов и расходных материалов. Входит в состав Группы компаний «Восток-Сервис». В ассортименте компании более 10 тысяч наименований товаров. Ранее URA.RU сообщало, что АО «Пермтрансжелезобетон» Пермского края сократило прибыль более чем в три раза. Чистая прибыль завода составила 165 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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