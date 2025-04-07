Крупнейший пермский продавец спецодежды показал убыток

АО «Пермь-Восток-Сервис» Пермского края показало убыток более чем в 18 млн рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании за 2024 год.
«Акционерное общество „Пермь-Восток-Сервис“», отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 3,28 млрд рублей, убыток — 18,4 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль компании составила более 27 млн рублей.
«Пермь-Восток-Сервис» — крупнейшее предприятие Пермского края, оказывающее услуги по реализации спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, рабочих инструментов и расходных материалов. Входит в состав Группы компаний «Восток-Сервис». В ассортименте компании более 10 тысяч наименований товаров.
Ранее URA.RU сообщало, что АО «Пермтрансжелезобетон» Пермского края сократило прибыль более чем в три раза. Чистая прибыль завода составила 165 млн рублей.
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