В ХМАО начали подготовку к строительству логистического центра Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО приступили к строительству складского комплекса Wildberries
В ХМАО приступили к строительству складского комплекса Wildberries Фото:

В ХМАО началась подготовка к строительству крупного логистического центра для компании Wildberries. Власти Сургутского района сообщили URA.RU, что проект был одобрен еще в июле 2024 года, а в марте 2025 года инвестор подал заявку на подключение к коммуникациям, необходимым для возведения комплекса.

«В июле администрацией Сургутского района выдано разрешение на строительство складского комплекса ООО „Вайлдберриз“. В марте текущего года инвестор подал заявку на временное присоединение энергопринимающих устройств для строительной площадки», — сообщили корреспонденту URA.RU в мэрии Сургутского района.

Представители компании Wildberries подготовили проект, получили разрешение на строительство и заключили договоры на подключение к газовым сетям и электрическим сетям для снабжения будущего складского комплекса. Сейчас завершаются последние этапы проектных работ для подключения к энергетической инфраструктуре.

По информации от источника агентства, логистический центр должен быть построен и введен в эксплуатацию до 31 марта 2027 года. Wildberries не вносил изменений в проект, и не менял первоначальные сроки.

Агентство URA.RU также направило запрос в компанию Wildberries. На момент публикации ответов не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что строительство крупного логистического центра компании Wildberries в Сургутском районе ХМАО начнется в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев на заседании регионального правительства.

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В ХМАО началась подготовка к строительству крупного логистического центра для компании Wildberries. Власти Сургутского района сообщили URA.RU, что проект был одобрен еще в июле 2024 года, а в марте 2025 года инвестор подал заявку на подключение к коммуникациям, необходимым для возведения комплекса. «В июле администрацией Сургутского района выдано разрешение на строительство складского комплекса ООО „Вайлдберриз“. В марте текущего года инвестор подал заявку на временное присоединение энергопринимающих устройств для строительной площадки», — сообщили корреспонденту URA.RU в мэрии Сургутского района. Представители компании Wildberries подготовили проект, получили разрешение на строительство и заключили договоры на подключение к газовым сетям и электрическим сетям для снабжения будущего складского комплекса. Сейчас завершаются последние этапы проектных работ для подключения к энергетической инфраструктуре. По информации от источника агентства, логистический центр должен быть построен и введен в эксплуатацию до 31 марта 2027 года. Wildberries не вносил изменений в проект, и не менял первоначальные сроки. Агентство URA.RU также направило запрос в компанию Wildberries. На момент публикации ответов не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что строительство крупного логистического центра компании Wildberries в Сургутском районе ХМАО начнется в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев на заседании регионального правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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