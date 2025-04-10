Новый губернатор начал гулять по Екатеринбургу: первые пожелания мэру

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер передвигается по Екатеринбургу не только на служебном авто, но и пешком. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к окружению Паслера. А мэр Алексей Орлов раскрыл первые пожелания нового шефа.
«Особое внимание — на санитарное содержание, состояние дорог, ремонты», — передал Орлов. По его словам, с Паслером он теперь будет общаться каждую субботу. Но пока в кабинете.
Врио главы региона Паслер стал 26 марта. Он, свердловчанин, с 2019 года возглавлял Оренбуржье, а в 2012-2016 годах руководил свердловским правительством. Орлов был его замом.
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