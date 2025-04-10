10 апреля 2025

Новый губернатор начал гулять по Екатеринбургу: первые пожелания мэру

Денис Паслер следит за ремонтами в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Паслер был назначен врио губернатора 26 марта
Денис Паслер был назначен врио губернатора 26 марта Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер передвигается по Екатеринбургу не только на служебном авто, но и пешком. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к окружению Паслера. А мэр Алексей Орлов раскрыл первые пожелания нового шефа.

«Особое внимание — на санитарное содержание, состояние дорог, ремонты», — передал Орлов. По его словам, с Паслером он теперь будет общаться каждую субботу. Но пока в кабинете.

Врио главы региона Паслер стал 26 марта. Он, свердловчанин, с 2019 года возглавлял Оренбуржье, а в 2012-2016 годах руководил свердловским правительством. Орлов был его замом.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер передвигается по Екатеринбургу не только на служебном авто, но и пешком. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к окружению Паслера. А мэр Алексей Орлов раскрыл первые пожелания нового шефа. «Особое внимание — на санитарное содержание, состояние дорог, ремонты», — передал Орлов. По его словам, с Паслером он теперь будет общаться каждую субботу. Но пока в кабинете. Врио главы региона Паслер стал 26 марта. Он, свердловчанин, с 2019 года возглавлял Оренбуржье, а в 2012-2016 годах руководил свердловским правительством. Орлов был его замом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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