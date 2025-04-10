Бывший проректор челябинского педвуза Рябчук отстоял условный срок в апелляции

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Павел Рябчук остался на условном сроке
Павел Рябчук остался на условном сроке Фото:

Бывший проректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ, Челябинск) Павел Рябчук в суде апелляционной инстанции отстоял условный срок. Приговор, по которому мужчина получил четырехлетний условный срок, вступил в силу, рассказал URA.RU источник в судебной системе.

«Челябинский облсуд оставил без изменения приговор Курчатовского райсуда от 27 декабря 2024 года, которым Рябчуку назначено наказание в виде условного срока. Приговор вступил в законную силу», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой областного суда. Там сообщили, что уточнят информацию.

В конце января 2023 года в вузе прошла волна задержаний. Первым под следствие попал замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антон Семченко. Уже на следующий день из здания в наручниках вывели Рябчука. А еще через несколько месяцев наручники защелкнулись на запястьях начальника Семченко — Елены Гнатышиной. Троицу обвинили в получении взяток от студентов.

Дела были расследованы и переданы в суд. Но к реальному сроку никого не приговорили. Рябчук и Гнатышина получили «условку», Семченко отделался штрафом. Но в сферу образования после всей этой истории они вряд ли вернутся.

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Бывший проректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ, Челябинск) Павел Рябчук в суде апелляционной инстанции отстоял условный срок. Приговор, по которому мужчина получил четырехлетний условный срок, вступил в силу, рассказал URA.RU источник в судебной системе. «Челябинский облсуд оставил без изменения приговор Курчатовского райсуда от 27 декабря 2024 года, которым Рябчуку назначено наказание в виде условного срока. Приговор вступил в законную силу», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой областного суда. Там сообщили, что уточнят информацию. В конце января 2023 года в вузе прошла волна задержаний. Первым под следствие попал замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антон Семченко. Уже на следующий день из здания в наручниках вывели Рябчука. А еще через несколько месяцев наручники защелкнулись на запястьях начальника Семченко — Елены Гнатышиной. Троицу обвинили в получении взяток от студентов. Дела были расследованы и переданы в суд. Но к реальному сроку никого не приговорили. Рябчук и Гнатышина получили «условку», Семченко отделался штрафом. Но в сферу образования после всей этой истории они вряд ли вернутся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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